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SON DAKİKA | Bakan Gürlek'ten sermaye piyasası açıklaması! Fon yöneticileri de dahil 51 kişinin malvarlığına tedbir kararı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından sermaye piyasalarında manipülatif işlemlere yönelik soruşturmalarla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Gürlek değerlendirmesinde, aralarında fon yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 20 şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Fon yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 51 kişinin malvarlığına el konularak yurt dışına çıkma yasağı getirildi.

SON DAKİKA | Bakan Gürlek'ten sermaye piyasası açıklaması! Fon yöneticileri de dahil 51 kişinin malvarlığına tedbir kararı
Doğukan Akbayır

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında manipülatif işlemlere yönelik yürütülen soruşturmalar ile yatırımcıların hak ve birikimlerinin korunmasına ilişkin açıklamada bulundu.

SON DAKİKA | Bakan Gürlek ten sermaye piyasası açıklaması! Fon yöneticileri de dahil 51 kişinin malvarlığına tedbir kararı 1

"HUKUK ÖNÜNDE HESAP SORULACAKTIR"

Bakan Gürlek'in açıklaması şu şekilde:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen şüpheli işlemleri yakından takip etmektedir. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kuruluna soruşturma izni verilmesi amacıyla müzekkereler yazılmaktadır ve son olarak geçtiğimiz ay Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yeni bir başvuru yapılmıştır.

Adli makamlarımızın tespit ve talepleri doğrultusunda yürütülen incelemeler sonucu, SPK tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107’nci maddesi kapsamında bir kısım fon ve pay piyasasında manipülatif işlemler gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulunulmuştur.

20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bu kapsamda, fon yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmıştır. 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmış; malvarlıklarının kaçırılmasına imkân verilmemesi amacıyla ilgili hesaplar ile tüm malvarlığı değerleri hakkında tedbir kararları alınmıştır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen başlatılan ayrı bir soruşturma kapsamında, yatırımcıda korku ve paniğe neden olabilecek spekülatif paylaşımlar yapan 246 sosyal medya hesabı hakkında İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliğince erişimin engellenmesine karar verilmiş; kararın uygulanması amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığına gönderilmiştir.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında ise sosyal medya üzerinden sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik paylaşımlar yapan hesap sahipleri hakkında adli işlemler başlatılmış ve 16 şüpheli tutuklanmıştır.

Sermaye piyasalarındaki suç şüpheleri, adli makamlarımızca titizlikle takip edilmektedir. Nitekim İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız, bu yıl işlem hacmi ve hisse fiyatlarında olağan dışı dalgalanmalara ilişkin tespitler üzerine yürüttüğü soruşturma sonucunda 41 şüpheli hakkında iddianame düzenlemiştir.

Ponzi benzeri yöntemlerle vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alan, yanıltıcı yönlendirmelerle haksız kazanç sağlayan kötü niyetli kişi ve yapılara karşı adli işlemler yapılmaktadır. Adli süreçlerin, dürüst ve iyi niyetli yatırımcılarımızı tedirgin etmeden, piyasanın sağlıklı işleyişini ve yatırımcıların haklarını gözeterek yürütülmesine de azami hassasiyet gösterilmektedir.

Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve geleceğini kendi çıkarı için istismar etmeye çalışan hiç kimseye göz yumulmayacaktır. Piyasaları manipüle edenler, yatırımcıyı yanıltanlar, vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alanlar ve suçtan elde edilen kazançları kaçırmaya teşebbüs edenler hakkında hukuk çerçevesinde gereken yapılmaktadır ve yapılmaya devam edecektir."

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul piyasa Akın Gürlek
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