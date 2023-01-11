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Akaryakıtta tarife değişti! 63 kuruş indirim geldi: (11 Ocak Çarşamba güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatları)

11.01.2023 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin litre fiyatı ve (motorin) mazot fiyatları brent petrol tarafında yaşanan hareketlilik ile değişmeye devam ediyor. Bu kapsamda akaryakıt fiyatları bugün bir kez daha değişti. Yurt dışı ürün fiyatlarındaki düşüşler benzin fiyatı için indirim haberlerini getirdi. İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 il için güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıtta tarife değişti! 63 kuruş indirim geldi: (11 Ocak Çarşamba güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatları)

2022’de küresel petrol fiyatlarının yükselmesi ve dolar kurunun rekor seviyelere çıkmasıyla yurt içi akaryakıt fiyatlarında rekor artışlar olmuştu. Ancak yurt dışı ürün fiyatlarındaki düşüşler benzin litre fiyatı için indirimi beraberinde getirdi. Petroldeki düşüşün etkisiyle bugün benzine 63 kuruş indirim yapıldı.

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BENZİN LİTRE FİYATI NE KADAR?

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 18 lira 89 kuruşa, Ankara'da 19 lira 11 kuruşa, İzmir'de 19 lira 8 kuruşa düştü.

MOTORİN FİYATLARI KAÇ TL?

Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı. Fiyatlar ise en son 77 kuruş artmıştı. Mazot fiyatları İstanbul’da litre başına 22,07 TL, Ankara’da 22,24 TL ve İzmir’de ise 22,33 liradan satışa sunuluyor.

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BRENT PETROL DÜŞÜŞTE

2023’ün ilk haftasında yüzde 7’den fazla gerileme gösteren petrol, bu hafta bir miktar toparlanma gösterse de son bir yılın en düşük seviyelerinde işlem görüyor. Brent petrol fiyatları hafta başında yaşadığı yüzde 3'lük yükselişin ardından dün yerini yeniden düşüşe bıraktı. Bu sabah is brent petrolün varil fiyatı 80 doların hemen altında işlem görürken, ham petrol fiyatları ise 75 doların altında bulunuyor.

MOTORİN


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benzin Akaryakıt

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