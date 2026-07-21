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Akaryakıtta yeni tarife başladı! Zam pompalara yansıdı

ABD-İran geriliminin etkisiyle yükselen petrol fiyatları motorine zam olarak yansıdı. 1,12 liralık artış sonrası motorin birçok ilde 75 liranın üzerine çıktı.

Akaryakıtta yeni tarife başladı! Zam pompalara yansıdı
Aleyna Türkmen

Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmelerin etkisiyle motorin fiyatlarına bir zam daha geldi. ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim sonrası yükselişe geçen petrol fiyatları, pompa satış fiyatlarına da yansıdı.

21 Temmuz Salı günü itibarıyla motorinin litre fiyatına 1,12 lira zam uygulandı. Yapılan artışın ardından motorin fiyatları birçok şehirde 75 liranın üzerine çıkarken, enerji piyasalarındaki dalgalanmaların akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ettiği belirtiliyor.

Akaryakıtta yeni tarife başladı! Zam pompalara yansıdı 1

MOTORİN FİYATLARI GÜNCELLENDİ

Son zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 74,27 lira, Ankara'da 75,39 lira, İzmir'de 75,66 lira ve doğu illerinde 77,11 lira seviyesine yükseldi.

Petrol fiyatlarında yaşanan iniş ve çıkışlar nedeniyle akaryakıt fiyat listeleri de sık aralıklarla değişmeye devam ediyor. ABD ile İran arasındaki mutabakatın bozulması ve bölgede yeniden savaş ihtimalinin gündeme gelmesi, petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesinde etkili oldu.

Akaryakıtta yeni tarife başladı! Zam pompalara yansıdı 2

TEMMUZDA MOTORİNE 8,54 LİRALIK ARTIŞ

Temmuz ayının başından bu yana motorin fiyatlarında vergi düzenlemeleri, döviz kurundaki değişim ve uluslararası ürün fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle peş peşe zamlar uygulandı.

Bu süreçte motorine yapılan toplam artış 8 lira 54 kuruşa ulaştı. Son zamla birlikte motorin fiyatları birçok ilde 75 liranın üzerine çıktı.

Akaryakıtta yeni tarife başladı! Zam pompalara yansıdı 3

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NASIL UYGULANIYOR?

Petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt fiyatlarına doğrudan ve yüksek oranlarda yansımasını sınırlamak amacıyla hükümet tarafından eşel mobil sistemi uygulanıyor. Bu sistem kapsamında, akaryakıtta oluşabilecek zamların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarı kadar olan bölümü devre dışı bırakılıyor.

Uygulama çerçevesinde yapılacak zammın yalnızca yüzde 25'i pompa fiyatlarına yansırken, yüzde 75'i ÖTV'den karşılanıyor. Eşel mobil sistemiyle dezenflasyon sürecinin desteklenmesi ve enflasyonda güçlü yükselişin önüne geçilmesi hedefleniyor.

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 65.71 TL
Motorin: 74.27 TL
LPG: 31.19 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 65.56 TL
Motorin: 74.12 TL
LPG: 30.59 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 66.68 TL
Motorin: 75.39 TL
LPG: 31.29 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 66.96 TL
Motorin: 75.66 TL
LPG: 31.19 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
74.25
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
65.7
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
38.35
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
56.19
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
42.77
Gazyağı
73.99
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