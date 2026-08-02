Akaryakıtta yeni zam dalgası! Tabelalar bir kez daha değişiyor

Küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler ile döviz kurundaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarında yeni artış beklentilerini beraberinde getirdi. Benzin ve motorinin ardından bu kez de LPG fiyatlarında zam beklentisi gündeme geldi.

Sektörden gelen bilgilere göre, otogaz (LPG) litre fiyatına yarın gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2,45 TL zam yapılması öngörülüyor. Ekonomim'in haberine göre, söz konusu artışın pompaya yansıması halinde araç sahiplerinin yakıt maliyetleri bir kez daha yükselecek.

LPG'DE 2,45 TL'LİK ARTIŞ BEKLENİYOR

Son dönemde peş peşe gelen benzin ve motorin zamlarının ardından LPG için de fiyat artışı beklentisinin oluşması, özellikle otogaz kullanan sürücülerin yakıt giderlerine yönelik endişelerini artırdı. Beklenen düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde otogazın litre fiyatı 2,45 TL artmış olacak.

MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINDA SON DURUM

Akaryakıt ürünlerinde son olarak motorinin litre fiyatına cuma günü 3,70 TL zam uygulanmıştı. Bu artışın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da yaklaşık 80,94 TL seviyesine yükseldi. Benzinin litre fiyatı ise İstanbul'da yaklaşık 67,13 TL düzeyinde bulunuyor.

KÜRESEL GELİŞMELER FİYATLARI ETKİLİYOR

Enerji piyasalarında fiyatların yükselmesine neden olan başlıca gelişmeler arasında ABD ile İran arasındaki savaş, Yemen-Suudi Arabistan hattında yaşanan gerilim ile NATO destekli Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmalar yer alıyor. Küresel petrol piyasalarında süren bu belirsizliklerin yanı sıra döviz kurundaki hareketlilik de akaryakıt fiyatları üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor.

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (02 AĞUSTOS 2026 PAZAR)

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 67.18 TL

Motorin: 80.97 TL

LPG: 31.19 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 67.02 TL

Motorin: 80.82 TL

LPG: 30.59 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 68.14 TL

Motorin: 82.09 TL

LPG: 31.29 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 68.44 TL

Motorin: 82.37 TL

LPG: 31.19 TL