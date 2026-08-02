FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıtta yeni zam dalgası! Tabelalar bir kez daha değişiyor

Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki yükseliş akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Sektör kaynaklarına göre LPG'nin litre fiyatına yarın gece yarısından itibaren 2,45 TL zam bekleniyor.

Akaryakıtta yeni zam dalgası! Tabelalar bir kez daha değişiyor
Aleyna Türkmen

Küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler ile döviz kurundaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarında yeni artış beklentilerini beraberinde getirdi. Benzin ve motorinin ardından bu kez de LPG fiyatlarında zam beklentisi gündeme geldi.

Sektörden gelen bilgilere göre, otogaz (LPG) litre fiyatına yarın gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2,45 TL zam yapılması öngörülüyor. Ekonomim'in haberine göre, söz konusu artışın pompaya yansıması halinde araç sahiplerinin yakıt maliyetleri bir kez daha yükselecek.

Akaryakıtta yeni zam dalgası! Tabelalar bir kez daha değişiyor 1

LPG'DE 2,45 TL'LİK ARTIŞ BEKLENİYOR

Son dönemde peş peşe gelen benzin ve motorin zamlarının ardından LPG için de fiyat artışı beklentisinin oluşması, özellikle otogaz kullanan sürücülerin yakıt giderlerine yönelik endişelerini artırdı. Beklenen düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde otogazın litre fiyatı 2,45 TL artmış olacak.

Akaryakıtta yeni zam dalgası! Tabelalar bir kez daha değişiyor 2

MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINDA SON DURUM

Akaryakıt ürünlerinde son olarak motorinin litre fiyatına cuma günü 3,70 TL zam uygulanmıştı. Bu artışın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da yaklaşık 80,94 TL seviyesine yükseldi. Benzinin litre fiyatı ise İstanbul'da yaklaşık 67,13 TL düzeyinde bulunuyor.

Akaryakıtta yeni zam dalgası! Tabelalar bir kez daha değişiyor 3

KÜRESEL GELİŞMELER FİYATLARI ETKİLİYOR

Enerji piyasalarında fiyatların yükselmesine neden olan başlıca gelişmeler arasında ABD ile İran arasındaki savaş, Yemen-Suudi Arabistan hattında yaşanan gerilim ile NATO destekli Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmalar yer alıyor. Küresel petrol piyasalarında süren bu belirsizliklerin yanı sıra döviz kurundaki hareketlilik de akaryakıt fiyatları üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor.

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (02 AĞUSTOS 2026 PAZAR)

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 67.18 TL
Motorin: 80.97 TL
LPG: 31.19 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 67.02 TL
Motorin: 80.82 TL
LPG: 30.59 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 68.14 TL
Motorin: 82.09 TL
LPG: 31.29 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 68.44 TL
Motorin: 82.37 TL
LPG: 31.19 TL

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spot piyasada doğal gaz fiyatları (02 Ağustos 2026)Spot piyasada doğal gaz fiyatları (02 Ağustos 2026)
Spot piyasada elektrik fiyatları (02 Ağustos 2026)Spot piyasada elektrik fiyatları (02 Ağustos 2026)

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
80.95
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
67.13
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
39.49
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
60.74
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
44.68
Gazyağı
77.74
Anahtar Kelimeler:
benzin LPG motorin Zam Otogaz Akaryakıt Benzin fiyatları Motorin fiyatları akaryakıt fiyatları lpg fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de iğrenç olay! Genç kıza para karşılığı cinsel teklifte bulundu

Kocaeli'de iğrenç olay! Genç kıza para karşılığı cinsel teklifte bulundu

Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü teröristle ilgili yeni gelişme

Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü teröristle ilgili yeni gelişme

Galatasaray'a bildirildi! Barış Alper Yılmaz'da olmaz denen oldu

Galatasaray'a bildirildi! Barış Alper Yılmaz'da olmaz denen oldu

Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi tatilde! Son haline beğeni yağdı

Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi tatilde! Son haline beğeni yağdı

28.500 TL'lik taksi yolculuğu gündem olmuştu: Sebebi ortaya çıktı

28.500 TL'lik taksi yolculuğu gündem olmuştu: Sebebi ortaya çıktı

Vergide yeni uygulama devreye alınıyor: Düzeltme imkanı geliyor

Vergide yeni uygulama devreye alınıyor: Düzeltme imkanı geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.