Akaryakıtta zam beklentisi! Tabelada yeni rakamlar, tarih... (7 Temmuz Pazartesi benzin - motorin fiyatları)

Akaryakıt tabelası her geçen gün değişmeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Son olarak bir zam haberi daha geldi. Peki, hangi akaryakıt ürününe zam gelecek? İşte benzin ve motorin fiyatında son durum...

MOTORİNE ZAM BEKLENİYOR

NTV'de yer alan habere göre; akaryakıt ürünlerinden motorine zam gelmesi bekleniyor. Uluslararası piyasalarda motorin fiyatlarının yüksek seyretmesinden dolayı Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatına 1.70 lira zam yapılması öngörülüyor.

MOTORİN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Buna göre İstanbul'da motorinin litresinin 54.06 lira, Ankara'da 54.92 lira, İzmir'de ise 55.25 liradan satılması bekleniyor.

BENZİN, MOTORİN, LPG GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (7 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ)

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 51,15 TL

Motorin: 52,32 TL

LPG: 26,04 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 51,81 TL

Motorin: 53,19 TL

LPG: 25,88 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 52,18 TL

Motorin: 53,53 TL

LPG: 25,78 TL