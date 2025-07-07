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Akaryakıtta zam beklentisi! Tabelada yeni rakamlar, tarih... (7 Temmuz Pazartesi benzin - motorin fiyatları)

Akaryakıt fiyatları değişmeye devam ediyor. Son olarak akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam beklentisi oluştu. Uluslararası piyasalarda motorin fiyatları yükseliş gösterirken bunun motorinin litre fiyatına da zam olarak yansıyacağı öngörülüyor. Peki, motorin zammı ne zaman ve ne kadar olacak? Benzin ve motorin fiyatında son durum ne? 7 Temmuz 2025 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin ve motorin fiyatları...

Akaryakıtta zam beklentisi! Tabelada yeni rakamlar, tarih... (7 Temmuz Pazartesi benzin - motorin fiyatları)
Hande Dağ

Akaryakıt tabelası her geçen gün değişmeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Son olarak bir zam haberi daha geldi. Peki, hangi akaryakıt ürününe zam gelecek? İşte benzin ve motorin fiyatında son durum...

Akaryakıtta zam beklentisi! Tabelada yeni rakamlar, tarih... (7 Temmuz Pazartesi benzin - motorin fiyatları) 1

MOTORİNE ZAM BEKLENİYOR

NTV'de yer alan habere göre; akaryakıt ürünlerinden motorine zam gelmesi bekleniyor. Uluslararası piyasalarda motorin fiyatlarının yüksek seyretmesinden dolayı Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatına 1.70 lira zam yapılması öngörülüyor.

Akaryakıtta zam beklentisi! Tabelada yeni rakamlar, tarih... (7 Temmuz Pazartesi benzin - motorin fiyatları) 2

MOTORİN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Buna göre İstanbul'da motorinin litresinin 54.06 lira, Ankara'da 54.92 lira, İzmir'de ise 55.25 liradan satılması bekleniyor.

Akaryakıtta zam beklentisi! Tabelada yeni rakamlar, tarih... (7 Temmuz Pazartesi benzin - motorin fiyatları) 3

BENZİN, MOTORİN, LPG GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (7 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ)

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 51,15 TL
Motorin: 52,32 TL
LPG: 26,04 TL

Akaryakıtta zam beklentisi! Tabelada yeni rakamlar, tarih... (7 Temmuz Pazartesi benzin - motorin fiyatları) 4

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 51,81 TL
Motorin: 53,19 TL
LPG: 25,88 TL

Akaryakıtta zam beklentisi! Tabelada yeni rakamlar, tarih... (7 Temmuz Pazartesi benzin - motorin fiyatları) 5

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 52,18 TL
Motorin: 53,53 TL
LPG: 25,78 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
52.37
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
51.18
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
27.07
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
35.7
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.3
Gazyağı
41.89
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benzin motorin Motorin fiyatları Motorin zammı akaryakıt fiyatları benzin fiyatı
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