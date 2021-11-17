FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Akbank Genel Müdür Yardımcısı Keler’den kur ve faiz açıklaması

Akbank Genel Müdür Yardımcısı Keler’den kur ve faiz açıklaması

17.11.2021 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alp Keler, dövizin fiyat hareketine uzun vadeli bakmak gerektiğini belirterek, "Ekonomik göstergelere bakmalıyız. Bunlar nedir; alım gücü paritesi, ülkeler arası faiz ve enflasyon farkı, merkez bankasının açıkladığı reel efektif döviz kuru endeksi… Bu seviyelere göre baktığımızda, aslında kurun olması gereken yerlerden çok uzak olmadığını söyleyebilirim." dedi.

Akbank Genel Müdür Yardımcısı Keler’den kur ve faiz açıklaması

Alp Keler, Akbank Private Banking’in 20. yılını kutlaması dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda soruları yanıtladı.

Keler, varlık yönetiminde son dönemde global alanda önemli gelişmelerin yaşandığını, algoritmik yatırımlar ve roboadviser çözümlerin ön plana çıktığını belirterek, "Roboadviser’lar piyasadaki gelişmelere bağlı olarak yatırım karar alma sürecinde yoğun olarak kullanılıyor ve roboadviser’lar sayesinde daha geniş kitlelere belirli dijital kanallar üzerinden yatırım danışmanlığı hizmeti verilebiliyor. Türkiye’de roboadviser’ı ilk başlatan Ak Portföy olup, şu anda portföy yönetiminde de aktif olarak kullanılmaktadır." diye konuştu.

Keler, son bir kaç yılda Türkiye’de yatırım alışkanlıklarının kapsamlı bir şekilde değiştiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Uzun yıllar hisse senedi piyasalarında 1 milyon civarında yatırımcı vardı. Bu rakam salgının da etkisiyle sonradan gerilese de 2,7 milyona kadar yükseldi. Önemli bir artış yaşandı. Keza fon piyasası da öyle. Teknolojisinden sağlık sektörüne ve sosyal sorumluluğa kadar tematik fonlar inanılmaz çeşitlendi. Kripto piyasalarına ve yurt dışı hisse senedi piyasasına yatırımlar da çok arttı. Bu çeşitlenmeyi sağlayan iki ana neden var; biri dijitalleşme paralelinde bu ürünlere erişimin kolaylaşması. İkincisi ise bu ürünlerin performansı. Son iki yıla baktığımızda döviz, altın, gayrimenkul ve sektörel bazda Türk hisse senedi piyasası yükseliyor. Bütün finansal yatırımlarda bir değerlenme var. Bu da yatırım alışkanlıklarını değiştirdi ve klasik mevduat yatırımlarının payının azalmasına neden oldu. Ülkenin genelinde yatırım alışkanlıklarında çok temel değişiklikler var."

"DÖVİZİN FİYAT HAREKETİNE UZUN VADELİ BAKMAK LAZIM"

Alp Keler, dünyada paranın çok bol olduğu bir dönemden geçildiğinden bahsederek, birçok ülkede varlıklardaki değerlenmenin temel nedenlerinden birinin bu olduğunu söyledi.

Gelinen noktada, enflasyon ya da tahvil alımlarının azaltımı gibi gelişmelerin konuşulduğunu, doların da kuvvetli olduğu bir süreç yaşandığını aktaran Keler, "Bizde de ister istemez son dönemde faizdeki seyir, kurdaki hareketi etkiliyor. (Merkez Bankası faiz kararı) Benim yarından beklentim faizlerin sabit bırakılması yönünde ama piyasada 100 baz puana kadar genel bir indirim beklentisi var." dedi.
Keler, Türkiye'nin çok zengin bir ülke olduğuna inandığını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Türkiye’de özellikle dolarizasyonun çok yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Bu anlamda dünyadaki en yüksek ülkelerden biri. Bunun esas nedeni de biraz ekonomik temellerle bağlantılı. Burada doların veya dövizin fiyat hareketine uzun vadeli bakmak lazım. Ekonomik göstergelere bakmalıyız. Bunlar nedir; alım gücü paritesi, ülkeler arası faiz ve enflasyon farkı, Merkez Bankası'nın açıkladığı reel efektif döviz kuru endeksi… Bu seviyelere göre baktığımızda, aslında kurun olması gereken yerlerden çok uzak olmadığını söyleyebilirim ama dönem dönem yabancı yatırımcıların ve bireysel yatırımcıların davranışları, kurumların döviz alımları gibi piyasadaki hareketler, kısa vadede dalga boylarını harekete geçiriyor. Burada rezervler, dış ticaret ve cari açıkla ilgili birçok analiz yapılabilir. Burada doğru politikaları uygulayabilirsek, ben farklı varlık sınıflarının dönem dönem ön plana çıkabileceğini düşünüyorum. Örneğin son dönemde döviz hareketli ancak diğer taraftan Türk varlıklarının çok daha ucuz hale geldiğini söyleyebilirim. Hisse senedi piyasaları tarafında bankacılık sektörü özellikle BBVA’nın açıklamasının ardından hareketlendi. Ancak baktığımızda bu hareket yüzde 10-15 olsa da dolardaki artış da aynı oranda. Dolayısıyla bugün Türkiye’de hisse senedi piyasaları tüm dünyaya kıyasla çok ucuz. Fiyat/kazanç oranı ve piyasa değeri/defter değeri olarak bakarsak tarihi dip seviyelerde. Banka hisseleri 10 yıldır TL bazında neredeyse yatay seyrediyor, dolar bazında da tarihi dip seviyelerine çok yaklaştı. Bu da uygun konjonktürde ilginin artabileceğini gösteriyor."

"TL MEVDUAT FAİZLERİ, POLİTAKA FAİZİNİN HAFİF ÜZERİNDE GİDECEK'

Alp Keler, mevduat faizlerinin seyrine ilişkin gelen bir soru üzerine, "TL mevduat açısından bankalarca verilen faizin, Merkez Bankası'nın politika faizinin hafif üzerinde gideceğini düşünüyorum. Döviz mevduatlarına verilen faizin ise zorunlu karşılıkların yüksek olması ve zaman zaman revize edilmesi nedeniyle bir miktar düşük seyretmesini bekliyorum, çünkü burada risk algısından ziyade daha çok bazı politikalar belirleyici oluyor." yanıtını verdi.

Mevcut enflasyon ve faiz seviyesine bakıldığında negatif faiz sürecinin yaşandığını belirten Keler, burada global faktörlerin de etkili olduğunu, içeride de kur geçişkenliği riskinin bulunduğunu anlattı.

Keler, enflasyon beklentilerinin burada çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Son 10-15 yıllık dönemde negatif faiz sürecinin kısa sürdüğünü, sadece birkaç ayla sınırlı kaldığını görüyoruz. Bu da ya faizlerin bundan etkileneceğini ya da enflasyonun aşağı ineceğini gösteriyor. Burada önümüzdeki dönem için en belirleyici faktör enflasyon olacak." dedi.

Sermaye piyasalarına çok inandığını anlatan Keler, şunları kaydetti:

"Türkiye’de sermaye piyasalarının önü çok açık çünkü yatırım alışkanlıkları çok farklı alanlardan büyüyüp gelişiyor. Gelişim ve gayrimenkul fonları ciddi anlamda gelişiyor. Birkaç yıl önce hiç olmayan emtia ve yurt dışı hisse bazlı yatırım araçlarını bugün konuşuyoruz. Dünyada da bu eğilim mevcut. Sermaye piyasaları ulaşılabilir, işlem yapılabilir ve farklı ürünlerden farklı gelirler elde edilebilir durumda. Özellikle yeni jenerasyon çok ilgili. Bu gelişme, önümüzdeki en az 10-20 yıla yansıyacak bu gelişme. Katlanarak gelişeceğini düşünüyorum. Bizde de derinliğin gelmesini kaliteli şirketlerin halka arzlarıyla mümkün olacağına inanıyorum.”
Kripto para piyasalarına bakışına dair soruyu da yanıtlayan Keler, "Bu piyasada Türkiye’den yaklaşık 4-5 milyon yatırımcı bulunduğu düşünülüyor. Önümüzdeki dönemde bu konuda bir regülasyon çıkması bekleniyor. Bunun da SPK üzerinden tanımlanması bekleniyor. Bu tanımlama yapıldıktan sonra bizim gibi kurumların da kriptoya dayalı işlemlere ne şekilde entegre olacağına bakacağız. Mevzuat açıklandıktan sonra bizler de ona yönelik finansal ürünler dizayn edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti'den EYT açıklamasıAK Parti'den EYT açıklaması
PARTNERKıvanç Tatlıtuğ baba oluyor! Kıvanç Tatlıtuğ baba oluyor!
Kuyumculardan altın tavsiyesiKuyumculardan altın tavsiyesi
Anahtar Kelimeler:
döviz Akbank
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Samuray kılıçlı saldırganın avukat annesinden çarpıcı sözler

Samuray kılıçlı saldırganın avukat annesinden çarpıcı sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Düzce'de deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Düzce'de deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Benzine zam yolda

Benzine zam yolda

Ev sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Ev sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Nobelli ekonomistten Türkiye açıklaması

Nobelli ekonomistten Türkiye açıklaması

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması!

EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması!

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Bakanlıktan EYT açıklaması

Bakanlıktan EYT açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.