Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Akbank'tan %0 faizli toplamda 70.000 TL'ye varan nakit fırsatı
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akbank'tan %0 faizli toplamda 70.000 TL'ye varan nakit fırsatı

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

O hep ertelediğiniz ihtiyaçlar, planlar, seyahatler… Hepsi için bütçenizde ekstra yük oluşturmadan rahat nefes aldıracak bir çözüm mü arıyorsunuz? O halde doğru yerdesiniz. %0 faizli toplamda 70.000 TL’ye varan nakit fırsatı Akbank Mobil'de sizi bekliyor. İşte tüm detaylar...

Her yeni dönem beraberinde yeni planlar, yeni masraflar ve biraz da belirsizlik getirir. Önünüzdeki süreç için adım atarken en büyük ihtiyaçlardan biri de bütçenizi zorlamadan ilerleyebileceğiniz güvenilir bir destek bulmaktır. Akbank, %0 faizli 70.000 TL’ye varan nakit kampanyasıyla tam da bu dönemde size ekstra destek sağlıyor. Hem planlarınızı ertelemeden hayata geçirebilir hem de finansal yükünüzü hafifletebilirsiniz. Kolay ve hızlı başvuru süreci ve dahası içeriğimizde, okumaya devam edin.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Kampanyadan kimler, nasıl faydalanabilir?

Akbank tan %0 faizli toplamda 70.000 TL ye varan nakit fırsatı 1

%0 faizli 45.000 TL'ye varan 12 ay vadeli kredi ve %0 faizli 25.000 TL'ye varan 3 ay vadeli taksitli avans fırsatı içeren ve toplamda 70.000 TL'ye varan nakit imkânından yararlanmanızı sağlayan kampanyaya 28 Şubat 2026 tarihine kadar başvuru yapılabiliyor. Kampanyadan Akbank'ın herhangi hizmetini kullanmayan, inaktif statüde olan ve ilk kez Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı olmak istiyorum” adımından süreci tamamlayan yeni Akbanklılar yararlanabiliyor.

Kampanyaya katılım sağlamak için izlenmesi gereken adımlarsa şöyle:

  • İlk adım buraya tıklayarak Akbank Mobil uygulamasını indirin.
  • “Akbanklı Olmak İstiyorum” butonuna tıklayın.
  • Kişisel bilgilerinizi ve telefonunuza gelen cep şifreyi doğru şekilde girerek süreci tamamlayın.
  • Akbanklı olma sürecinizi tamamlamanızla birlikte ilgili kampanya 15 gün geçerli olacak şekilde tarafınıza tanımlanır.
  • Akbanklı olduktan sonra 15 gün içinde Akbank Mobil üzerinden ihtiyaç kredisi ya da taksitli avans başvurunu yapın.
  • Başvuru, bankanın kredi politikalarına uygun bulunursa faizsiz nakit kampanyasından yararlanabilirsiniz.
Hemen Başvur

Kredi ve taksitli nakit avans kampanya koşulları

Akbank tan %0 faizli toplamda 70.000 TL ye varan nakit fırsatı 2

Faizsiz kredi başvuru koşulları

  • %0 faiz oranı ve 12 ay vade ile 45.000 TL’ye varan kredi kampanyasından 2 – 28 Şubat 2026 tarihleri arasında Akbank'ın herhangi bir hizmetini kullanmayan, inaktif statüde olan ve ilk kez Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı olmak istiyorum” adımından süreci tamamlayan Akbanklılar faydalanabilirler.
  • Kampanya kapsamındaki tutar ve vade sınırlarında kalan işsizlik sigortalı kredi başvuruları Akbanklı olma sürecinin tamamlanmasının ardından Akbank Mobil üzerinden gerçekleştirilebilir.
  • “Akbanklı olmak istiyorum” butonuna tıkladıktan sonra kişisel bilgilerinizi ve telefonunuza gelen cep şifreyi doğru şekilde girerek Akbanklı olma sürecinizi tamamlamanızla birlikte ilgili kampanya 15 gün geçerli olacak şekilde tarafınıza tanımlanır.
  • Akbanklı olma sürecinde kişisel bilgilerinizi ve telefonunuza gelen cep şifreyi doğru şekilde girdikten sonra hata alırsanız şubelerimizi ziyaret ederek süreci tamamlayabilir ve kampanyadan faydalanabilirsiniz.
  • Kampanya döneminde mobilden Akbanklı olduğunuz tarihten başlayarak 15 gün içinde ihtiyaç kredisine başvurabilirsiniz. Mobilden ilk kez Akbanklı olma sürecinizi kurye ile tamamlayacaksanız gerekli belgelerin bankamıza ulaşmasından sonra 28 Şubat’a kadar Akbank Mobil'den krediye başvurabilirsiniz.
  • İlk defa ve uzaktan Akbanklı olma sürecini tamamlayanlar 1.000 TL - 45.000 TL aralığında %0 faiz oranı ve 12 ay vade ya da 45.001 TL - 100.000 TL aralığında %0,99 faiz oranı ve 12 ay vade olmak üzere tek bir kredi kampanyasından faydalanabilirler.
  • Akbank'ın herhangi bir hizmetini kullanmayan, inaktif statüde olan ve ilk kez Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı olmak istiyorum” adımdan süreci tamamlayan Akbanklılar sadece 1.000 TL - 45.000 TL aralığında %0 faiz oranı ile 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanabilirler.
  • Bir kredi başvurusunun olumlu sonuçlanması için bankanın kredi politikasına uygun olması gerekir.
  • Onaylanan kredi Akbank Mobil, Akbank İnternet, 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi veya şubeler aracılığı ile kullanılabilir.
  • Kampanya kapsamında kullanılacak minimum kredi tutarı 1.000 TL, maksimum kredi tutarı 100.000 TL olup maksimum vade 12 aydır.
  • Kampanyadan yalnızca gerçek kişi Akbanklılar faydalanabilirler. Kullanılabilecek kredi türü bireysel tüketici/ihtiyaç kredisidir.
  • Her katılımcı kampanyadan sadece 1 kez yararlanabilir.
  • İhtiyaç kredisi kampanyalarından yararlanmak için işsizlik teminatlı hayat sigortası yapılması zorunludur.
  • İşsizlik sigortalı ihtiyaç kredisi kampanyasından, işsizlik sigortası yapılması uygun olan Akbanklılar faydalanabilir.
  • İşsizlik teminatlı hayat sigortalı kredileri 60 yaş ve altındaki Akbanklılar kullanabilir.
  • Daha önce mobilden Akbanklı olup %0 ,%0,99, %1,99 veya %2,09 faiz oranı ile avantajlı kredi kampanyalarından yararlanan Akbanklılar bu kampanyadan faydalanamazlar.
  • Kredi başvurusu değerlendirilirken başvuranın banka ve KKB gibi kaynaklardaki verileri kullanılarak Akbank'ın kredi politikalarına istinaden haciz veya istihbarat yönünden bir olumsuzluğunun bulunup bulunmadığı, mevcut borçlarını düzenli ödeyip ödemediği, gelirine göre borçluluk durumu, bankamızın kredi risk modeli sonuçları vb. kriterler göz önünde bulundurulur.

Taksitli avans başvuru koşulları

  • %0 faiz oranlı ve 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli avans kampanyasından 1 – 28 Şubat 2026 tarihleri arasında Akbank Mobil'i indirip "Akbanklı olmak istiyorum" butonu üzerinden ilerleyerek uzaktan Akbanklı olma sürecini ilk defa tamamlayan yeni Akbanklılar faydalanabilir.
  • Belirtilen tarihler arasında yeni Akbanklı olanların; ilk kez Axess Troy asıl karta Akbank Mobil üzerinden başvurmaları ve 28 Şubat tarihine kadar başvurularının onaylanması gerekmektedir. Başvurusu onaylanan Akbanklılar, taksitli avans limitleri doğrultusunda kampanyadan 31 Mart tarihine kadar faydalanabilecektir.
  • Kampanyadan ilk kez Axess Troy asıl kredi kartı başvurusu yapan Akbanklılar yararlanabilir. 1 Şubat tarihinden önce açık bireysel kredi kartı olan müşteriler kampanyadan yararlanamaz.
  • Kurye akışı ile Akbanklı olma sürecini tamamlayacak olan katılımcılar, belge işlemlerinin tamamlanıp evrakları bankamıza ulaştıktan sonra kredi kartı başvurusunda bulunarak kampanyadan faydalanabilir.
  • Mobilden Akbanklı olma sürecini başlatmış ancak hata almış veya süreci şubeden tamamlamış katılımcılar da kampanyadan yararlanabilir. Müşteriler Akbank Mobil ve MİM aracılığıyla kredi kartına başvurabilir.
  • Akbank'ta son 1 aydır herhangi bir ürün/hizmet ilişkisi bulunmayan (bankada inaktif statüsünde yer alan) müşterilerimiz de mobilden Akbanklı olma sürecine girerek, süreci tamamlamaları ardından koşulları sağlamaları durumunda kampanyadan yararlanabilir.
  • Kampanya kapsamındaki katılımcıların, SMS'te belirtilen tarihe kadar yapacakları 25.000 TL'ye kadar ve 2-3 ay vadedeki Taksitli Avans işlemlerinde indirimli %0 aylık akdi faiz oranı geçerli olacaktır. Belirtilen tutar ve vade aralığı dışındaki tüm Taksitli Avans taleplerinde %5 (KKDF ve BSMV hariç) faiz oranı geçerli olacaktır.
  • Detaylı bilgi için buraya tıklayın.
Hemen Başvur

Akbank tan %0 faizli toplamda 70.000 TL ye varan nakit fırsatı 3

Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Başvuru ve katılım sonrası yaşanacak sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
faizsiz kredi nakit acil nakit acil nakit ihtiyacı kredi kartından nakit avans çekmek
İş birliği İçerikleri
Her mevsim yanınızda: Adidas Terrex ayakkabı günün fırsatı oldu

Her mevsim yanınızda: Adidas Terrex ayakkabı günün fırsatı oldu

Columbia'nın ikonik modelinde kısa süreli büyük fırsat başladı!

Columbia'nın ikonik modelinde kısa süreli büyük fırsat başladı!

LEGO'da sınırlı süre için kaçırılmayacak fiyat!

LEGO'da sınırlı süre için kaçırılmayacak fiyat!

ŞOK'a akıllı cam silme robotu geliyor!

ŞOK'a akıllı cam silme robotu geliyor!

Güne enerjik başlamak isteyenler buraya! Animal Joy indirimi başladı

Güne enerjik başlamak isteyenler buraya! Animal Joy indirimi başladı

PUMA ayakkabılarda fiyatlar yarıya düştü!

PUMA ayakkabılarda fiyatlar yarıya düştü!

PUMA ayakkabılarda fiyatlar yarıya düştü!

PUMA ayakkabılarda fiyatlar yarıya düştü!

Kış kombinlerinin vazgeçilmezi: Adidas Terrex polar indirimde

Kış kombinlerinin vazgeçilmezi: Adidas Terrex polar indirimde

BİM'e Stanley termos geliyor!

BİM'e Stanley termos geliyor!

A101'e Columbia mont çeşitleri geliyor!

A101'e Columbia mont çeşitleri geliyor!

Hem stil hem performans arayan erkekler için: HOVR Sonic 6

Hem stil hem performans arayan erkekler için: HOVR Sonic 6

Yanan arabadan sağ çıkan o termos: Stanley Quencher

Yanan arabadan sağ çıkan o termos: Stanley Quencher

Yanan arabadan sağ çıkan o termos: Stanley Quencher

Yanan arabadan sağ çıkan o termos: Stanley Quencher

ŞOK'a Samsung Akıllı Çamaşır Kurutma Makinesi geliyor!

ŞOK'a Samsung Akıllı Çamaşır Kurutma Makinesi geliyor!

Salonunuzun yeni yıldızı: Samsung Smart televizyon indirimde

Salonunuzun yeni yıldızı: Samsung Smart televizyon indirimde

Hem rahat hem tarz! New Balance indirimini kaçırmayın

Hem rahat hem tarz! New Balance indirimini kaçırmayın

27 Ocak BİM kataloğu yayınlandı!

27 Ocak BİM kataloğu yayınlandı!

Diyeti bozmadan tatlı krizini çözme zamanı!

Diyeti bozmadan tatlı krizini çözme zamanı!

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
Her mevsim yanınızda: Adidas Terrex ayakkabı günün fırsatı oldu

Her mevsim yanınızda: Adidas Terrex ayakkabı günün fırsatı oldu

Columbia'nın ikonik modelinde kısa süreli büyük fırsat başladı!

Columbia'nın ikonik modelinde kısa süreli büyük fırsat başladı!

LEGO'da sınırlı süre için kaçırılmayacak fiyat!

LEGO'da sınırlı süre için kaçırılmayacak fiyat!

ŞOK'a akıllı cam silme robotu geliyor!

ŞOK'a akıllı cam silme robotu geliyor!

Güne enerjik başlamak isteyenler buraya! Animal Joy indirimi başladı

Güne enerjik başlamak isteyenler buraya! Animal Joy indirimi başladı

PUMA ayakkabılarda fiyatlar yarıya düştü!

PUMA ayakkabılarda fiyatlar yarıya düştü!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

İhlas Holding CEO'su Ahmet Mücahid Ören'in adı Epstein dosyasında yer aldı! NAUGHTY tartışması…

İhlas Holding CEO'su Ahmet Mücahid Ören'in adı Epstein dosyasında yer aldı! NAUGHTY tartışması…

'Sakın bunu yapmayın' Bir anda çevrilen kontak anahtarının faturası ağır olabilir!

Bir anda çevrilen kontak anahtarının faturası ağır olabilir!

Şeref Yazıcı’nın tüm mal varlıklarına el konuldu! Kripto hesabında tam 500 milyon dolar....

Şeref Yazıcı’nın tüm mal varlıklarına el konuldu!

Almanya'da yeni grev dalgası toplu ulaşımı durma noktasına getirdi

Almanya'da yeni grev dalgası toplu ulaşımı durma noktasına getirdi

3,5 saatlik yol 45 dakikaya düşecek! 2 il için önemli adım: Valiler el sıkıştı

3,5 saatlik yol 45 dakikaya düşecek! Valiler el sıkıştı

Akbank'tan %0,99 faizli 12 ay vadeli 100.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Akbank'tan %0,99 faizli 12 ay vadeli 100.000 TL'ye varan kredi fırsatı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.