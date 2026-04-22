Masrafsız ve avantajlı 750.000 TL'ye varan ihtiyaç kredisi fırsatı

Enpara.com, yeni müşterilerine özel sunduğu ihtiyaç kredisi kampanyasıyla hayalleriniz ve bütçeniz arasındaki mesafeyi kapatıyor. Üstelik masrafsız ve tamamen şubesiz bankacılık deneyimiyle! %3,79 oranındaki avantajlı faiz fırsatıyla 750.000 TL'ye varan kredi ile ilgili detayları görmek isterseniz yazımızı okumaya devam edin.

Nasıl başvuru yaparım?

İlk kez Enparalı olacak kullanıcılar için geçerli olan bu tekliften faydalanmak isterseniz başvuru sürecinizi hemen şimdi başlatabilirsiniz. Buraya tıklayarak başvuru formundaki T.C. Kimlik Numarası, Telefon ve Doğum Tarihi bilgilerinizi girip devam ederek gerekli diğer aşamaları tamamlayabilir, yapılan ön değerlendirmenin ardından size özel faiz oranı, vade ve tutar seçeneklerini görüntüleyebilir, kredinizi kullanmaya başlayabilirsiniz.

Detaylı kampanya başvuru koşulları

Enpara.com İhtiyaç Kredisi’nden 1-12 ay taksite kadar %3,79 faiz oranı, 13-24 ay taksite kadar %3,59 faiz oranı, 25-36 ay taksite kadar %3,39 faiz oranı ile yararlanabilirsiniz.

Faiz oranı, ilk defa Enparalı olanlara özeldir.

Piyasa şartlarına bağlı olarak, faiz oranları değişiklik gösterebilir.

Enpara.com İhtiyaç Kredisi’ni en az 5.000 TL, en fazla 750.000 TL olarak, 1 aydan 36 aya kadar vadelerle kullanabilirsiniz.

Yasal vade sınırlamaları gereği kredi tutarı 125.000 TL ve altında olan krediler için vade 36 ay, 125.000 TL - 250.000 TL'ye kadar 24 ay, 250.000 TL ve üzerinde olan krediler için 12 ay vade sınırlaması bulunmaktadır.

Enpara.com İhtiyaç Kredisi'nde dosya masrafı yoktur.

Kredinizi kullanabilmek için şubeye kadar yorulmazsınız.

Kredi başvurunuz sırasında belge, kefil ya da teminat gerekmemektedir.

İhtiyaç kredisi başvuruları Enpara kredi politikaları çerçevesinde değerlendirilir.

Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Katılım sonrası yaşanacak sorunlardan Mynet sorumlu değildir.