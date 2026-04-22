Masrafsız ve avantajlı 750.000 TL'ye varan ihtiyaç kredisi fırsatı

Ev tadilatından eğitim masraflarına, beklenmedik ödemelerden uzun zamandır kurulan o büyük hayale kadar her an yanınızda olacak bir destek arıyorsanız doğru yerdesiniz. Şubeye gitme zahmetine girmeden, dosya masrafı ve kefil stresi yaşamadan dijital dünyanın hızıyla finansal özgürlüğünüze kavuşmaya ne dersiniz?

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 90.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

90.000 TL

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Enpara.com, yeni müşterilerine özel sunduğu ihtiyaç kredisi kampanyasıyla hayalleriniz ve bütçeniz arasındaki mesafeyi kapatıyor. Üstelik masrafsız ve tamamen şubesiz bankacılık deneyimiyle! %3,79 oranındaki avantajlı faiz fırsatıyla 750.000 TL'ye varan kredi ile ilgili detayları görmek isterseniz yazımızı okumaya devam edin.

Nasıl başvuru yaparım?

İlk kez Enparalı olacak kullanıcılar için geçerli olan bu tekliften faydalanmak isterseniz başvuru sürecinizi hemen şimdi başlatabilirsiniz. Buraya tıklayarak başvuru formundaki T.C. Kimlik Numarası, Telefon ve Doğum Tarihi bilgilerinizi girip devam ederek gerekli diğer aşamaları tamamlayabilir, yapılan ön değerlendirmenin ardından size özel faiz oranı, vade ve tutar seçeneklerini görüntüleyebilir, kredinizi kullanmaya başlayabilirsiniz.

Detaylı kampanya başvuru koşulları

  • Enpara.com İhtiyaç Kredisi’nden 1-12 ay taksite kadar %3,79 faiz oranı, 13-24 ay taksite kadar %3,59 faiz oranı, 25-36 ay taksite kadar %3,39 faiz oranı ile yararlanabilirsiniz.
  • Faiz oranı, ilk defa Enparalı olanlara özeldir.
  • Piyasa şartlarına bağlı olarak, faiz oranları değişiklik gösterebilir.
  • Enpara.com İhtiyaç Kredisi’ni en az 5.000 TL, en fazla 750.000 TL olarak, 1 aydan 36 aya kadar vadelerle kullanabilirsiniz.
  • Yasal vade sınırlamaları gereği kredi tutarı 125.000 TL ve altında olan krediler için vade 36 ay, 125.000 TL - 250.000 TL'ye kadar 24 ay, 250.000 TL ve üzerinde olan krediler için 12 ay vade sınırlaması bulunmaktadır.
  • Enpara.com İhtiyaç Kredisi'nde dosya masrafı yoktur.
  • Kredinizi kullanabilmek için şubeye kadar yorulmazsınız.
  • Kredi başvurunuz sırasında belge, kefil ya da teminat gerekmemektedir.
  • İhtiyaç kredisi başvuruları Enpara kredi politikaları çerçevesinde değerlendirilir.
Finansal check-up zamanı! 10 soruda mali durumunuzu öğrenin

Birikiminizi kazanca dönüştürün! İşte ev kredisi stratejileri

getirfinans’tan aylık %1,89’dan başlayan faizle 100.000 TL’ye varan nakit

Kredi Notu Nasıl Yükseltilir? (2026 Güncel Rehber)

%0 faizli toplamda 100.000 TL’ye varan kredi ve taksitli avans

ING'den yeni müşterilere düşük faizli kredi fırsatı

