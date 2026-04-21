Finansal check-up zamanı! 10 soruda mali durumunuzu öğrenin

Çoğumuz ay sonunu getirmeye çalışırken ya da birikim yapma hayalleri kurarken tek bir rakama odaklanırız: Maaş günü hesaba yatan tutar. Ancak finansal gerçeklik, sadece kazandığınız paradan ibaret değil; o paranın ne kadarının size sadık kaldığıyla ilgili. 2026 yılının getirdiği hızlı ekonomik değişimler, dijital harcama tuzakları ve yükselen yaşam maliyetleri arasında yolunuzu bulmaya çalışırken kendinizi bazen sisli bir yolda ilerliyor gibi hissedebilirsiniz. "Aslında fena kazanmıyorum ama para nereye gidiyor?" ya da "Yarın beklenmedik bir durum olsa ne kadar güvendeyim?" soruları zihninizi kurcalıyorsa durup bir nefes almanın vakti gelmiş demektir. Tıpkı sağlığımızı korumak için yılda bir kez doktor kontrolünden geçtiğimiz gibi, mali geleceğimizi güvence altına almak için de "finansal bir check-up" yapmamız gerek. Bu bir sınav değil; sadece sizinle cüzdanınız arasındaki bir dürüstlük seansı. Hazırsanız, mali durumunuzun röntgenini çekmek ve daha güçlü bir finansal bağışıklık sistemi kurmak için hazırladığımız 10 soruluk testimize başlayalım.

Finansal Sağlık Testi

1. Acil durum fonunuz var mı?

İşsiz kalmanız veya beklenmedik bir sağlık gideri çıkması durumunda, yaşam standartınızı değiştirmeden en az 3 ile 6 ay arası idare edebilecek bir birikiminiz kenarda duruyor mu?

2. Gelirinizin ne kadarını borç taksitlerine ayırıyorsunuz?

Aylık toplam borç ödemeleriniz (kredi, kredi kartı, taksitler), net gelirinizin %35’ini aşıyor mu? Eğer aşıyorsa, kırmızı alanın sınırındasınız demektir.

3. "Önce kendinize" ödeme yapıyor musunuz?

Maaşınız yattığında önce faturaları mı ödüyorsunuz, yoksa harcamalara başlamadan önce belirlediğiniz bir tutarı otomatik olarak birikim/yatırım hesabına mı aktarıyorsunuz?

4. Kredi kartı borcunuzun sadece asgarisini mi ödüyorsunuz?

Her ay kredi kartı ekstresinin tamamını kapatamıyor ve asgari tutarla günü kurtarıyorsanız bileşik faiz canavarıyla tanışmışsınız demektir.

5. Net değerinizi biliyor musunuz?

Tüm varlıklarınızdan (nakit, altın, araç, ev) tüm borçlarınızı çıkardığınızda elinizde kalan rakamın geçen yıla göre artıp artmadığını takip ediyor musunuz?

6. Emeklilik veya uzun vadeli gelecek planınız aktif mi?

Sadece devlet emekliliğine mi güveniyorsunuz, yoksa BES veya temettü hisseleri gibi gelecekte size pasif gelir sağlayacak bir yapının içinde misiniz?

7. "İstek" ve "İhtiyaç" arasındaki çizgiyi netleştirdiniz mi?

Bir şeyi satın almadan önce "Buna gerçekten ihtiyacım var mı, yoksa sadece indirimde olduğu için mi alıyorum?" sorusunu sorma alışkanlığınız var mı?

8. Finansal okuryazarlığa vakit ayırıyor musunuz?

Ayda en az bir kez ekonomi haberlerini takip etmek, bir finans kitabı okumak veya bütçenizi gözden geçirmek için takviminize not düşüyor musunuz?

9. Sigorta bilinciniz ne seviyede?

Beklenmedik bir kaza veya hastalık durumunda tüm birikiminizin bir anda sıfırlanmasını engelleyecek sağlık, hayat veya mülk sigortalarınız tam mı?

10. Tek bir gelir kaynağına mı bağlısınız?

Sadece maaşınız mı var? Yan gelir, kira getirisi, faiz veya dijital içerik geliri gibi "ikinci bir musluk" için çaba sarf ediyor musunuz?

Skor Tablosu ve Teşhis

Her "Evet" cevabı için kendinize 10 puan verin.

80 - 100 Puan (Finansal Atlet): Mali durumunuz oldukça sağlıklı! Paranız sizin için çalışıyor. Stratejinizi koruyun ve portföy çeşitlendirmeye odaklanın.

50 - 70 Puan (Stabil Durum): Temeliniz var ama rüzgarlı bir havada sarsılabilirsiniz. Acil durum fonunuzu güçlendirmeye ve borç oranınızı düşürmeye odaklanmalısınız.

0 - 40 Puan (Yoğun Bakım): Panik yapmayın ama değişim şart. İlk adım olarak harcama takibi yapmaya başlamalı ve yüksek faizli borçlarınız için bir yapılandırma planı oluşturmalısınız.

