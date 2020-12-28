Akkuyu NGS inşaatında iki kilit aşama daha tamamlandı

Akkuyu Nükleer Güç Santralinde (NGS) yeni bir aşama daha kaydedildi. Santralin ikinci güç ünitesinin iç koruma binasında yapılan işlemle birinci katman monte edilirken, birinci güç ünitesindeki reaktör şaftı ekipmanının en önemli elemanlarından biri olan taşıyıcı kirişin kurulumu da yapıldı. Bu iki önemli aşamanın da geçilmesiyle Akkuyu NGS inşaat sahasında 2020 yılı için öngörülen tüm süreçler eksiksiz olarak tamamlanmış oldu.

10 BÖLMENİN MONTAJI 7 GÜNDE YAPILDI

Kule vinçler kullanılarak gerçekleştirilen iç koruma binası birinci katmanının montajı 7 gün sürdü. Bir kaplama levhasından ve yapısal sağlamlığın oluşturulması için tasarlanmış karkastan oluşan bölümler, ayrı ayrı montajlandı. Bu işlemlerle her biri 5,7 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 7,5 ton ağırlığında olan toplam 10 bölmenin montajı yapılmış oldu. Montajın tamamlanmasıyla ikinci güç ünitesi reaktör korunak binasının yüksekliği +4,950 metre kotuna yükseldi. Bir sonraki aşamada ise birinci katmandaki bölümler birbirine kaynak edilerek sabitlenecek.

İç koruma binası, reaktör bölümü güvenlik sisteminin kilit elemanlarından biri olma özelliğini taşıyor. Bu yapı, nükleer santralin reaktör binasının her türlü çalışma koşulunda “sızdırmaz” olmasını sağlıyor.