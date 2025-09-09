Alıcısı da satıcısı da var! Çalışan, ev hanımı, öğrenci... Artış Türkiye'ye de yansıdı

Çalışanı, ev hanımı, öğrencisi... İkinci el pazarının alıcısı olduğu kadar satıcısı da var. Birçok insan kullanmadıklarını hızla satıyor. Yani ikinci eller elden ele geziyor. İşte ikinci el kıyafetleri alıp satanların yorumları...

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan vatandaşlar, ikinci el alışveriş yaptıklarını, elbise, dış giyim, mont ve kazak gibi ürünleri satın almayı tercih ettiklerini söyledi.

Kıyafetten ev eşyasına kadar ikinci el pazarı büyüyor. Büyüdükçe de alan kadar satan da artıyor. İkinci el alıp satanlar bunun bütçeye de uygun olduğunu belirtti.

"FARKLI FARKLI GİYİNMEK İÇİN ALTERNATİF"

Mikrofon uzatılan bir kişi "Markaların yeni sezon kıyafetleri hani insanlar alıp beğeniyor ama sıkıldıktan sonra hani daha yepyeni bir iki defa giyinmiş, hemen koyuyorlar. Öğrenciyiz, bütçemiz belli. Farklı farklı giyinmek için de alternatif oluyor bizim için" derken bir başkası da "Bütün eşyalarımı alıyorum sonra satıyorum. Çok karlı" ifadelerini kullandı.

KÜRESEL ÇAPTA 45 MİLYAR DOLARI BULDU

İkinci el pazar büyüklüğü küresel çapta 45 milyar doları buldu. Bu artış Türkiye'ye de yansıdı. Geçtiğimiz yıl ikinci el satış hacmi 9 milyarı aştı.

Ev hanımından beyaz yakalıya hatta öğrenciye kadar pek çok kişinin ikinci eli hem aldığı hem sattığı belirtildi.