Alkol reklamı yasağı genişliyor! Konser ve etkinlik sponsorluğu da yasak kapsamına alınıyor

AK Parti’nin Meclis Başkanlığı’na sunduğu 29 maddelik yeni kanun teklifi, alkollü içki reklamlarını ve tanıtım faaliyetlerini kısıtlamayı hedefliyor. Teklif yasalaşırsa alkol markaları artık konser, festival veya herhangi bir etkinlikte isim, logo, renk ya da farklı işaretlerle sponsor olamayacak. Kaymakamlara tekel veya büfe adıyla bilinen içki satan yerleri denetim yetkisi verilecek. İşte detaylar...

Cansu Çamcı

AK Parti 29 maddeden oluşan yeni bir kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Düzenlemeye göre, alkolü teşvik edici görsel ve yazılar da iş yerlerinden kaldırılacak.

PİYASALAR DAHA KONTROLLÜ İZLENECEK

Kanun teklifinin gerekçesinde tütün, tütün mamulleri, alkol ve alkollü içki piyasasının düzenlenmesi, piyasa güvenliğinin sağlanması, kayıt dışı alkol ve alkollü içki faaliyetlerinin önlenebilmesi, etil alkol ve alkollü içki piyasasının daha etkin izlenmesinin amaçlandığı anlatıldı.

Gerekçede şu ifadeler kullanıldı:

"Bağımlılıkla mücadele kapsamında alman önlemlerin kuvvetlendirilmesi, alkollü içki kullanımına yönelik teşvik edici uygulamaların önüne geçilerek alkollü içki üreten firmaların sponsorluk ve tanıtım faaliyetlerinin kısıtlanması amaçlanmaktadır."

AMAÇ ALKOL DÜŞKÜNLÜĞÜNÜN ÖNÜNE GEÇMEK

Yapılacak düzenleme ile Anayasa'nın "Gençliğin Korunması" başlıklı 58'inci maddesi göz önüne alınıp alkol düşkünlüğünün önüne geçilmesinin amaçlandığı dile getirildi.

KAYMAKAMLARA DENETİM YETKİSİ

Ayrıca kanun teklifine göre, saat 22.00 ile 06.00 arasında uygulanan alkol satış yasağının denetimi mülki amirlikleri tarafından yürütülecek. Bu değişiklikle İçişleri Bakanlığı'nın asli görevlerinden olan piyasa düzenleme ve kontrolü görevlerini daha etkin bir şekilde yürütebilmesi, dosyaların yurt genelinde yerinde değerlendirilmesi ile işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütebilmesi amaçlanıyor.

ALKOLÜ ÇAĞRIŞTIRAN REKLAM VE TANITIMLAR YASAK

4250 sayılı kanunda yer alan alkollü içkilerin reklamının ve tüketicilere yönelik reklamının yapılmasını yasaklayan maddede de değişikliğe gidilmesi istendi.

Teklifte, "Alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayan firmaların isim, alamet, işaret vb. kullanılmak suretiyle de yapılmasının engellenmesi" ifadeleri kullanılırken "Engellenmesi ve hükmün tüm etkinliklere yapılacak olan desteklerde uygulanabilirliğinin sağlanması ile işyerlerinde ve etkinlik alanlarında alkollü içkilerin markalarını çağrıştıracak şekilde başka isim, sözcük, şekil vb. her türlü alametler ile reklam ve tanıtımın önlenmesi amaçlanıyor." denildi.

HOBİ BAHÇELERİ

Teklifte hobi bahçelerine yönelik de önemli düzenlemeler de var.

Yasal olmayan hobi bahçelerine elektrik, su, doğalgaz sağlayan kooperatiflere her bir abonelik için 100 bin lira para cezası getiriliyor.

Kanun teklifinde hobi bahçelerinin yer aldığı madde ile iklim değişikliğinin olumsuz etkileri, su stresi, gıda ihtiyacının artan dünya nüfusuyla birlikte artması tarım arazilerinin korunması gerekliliğini gözler önüne serildiği anlatılıyor.

HOBİ BAHÇESİ ADI ALTINDA HAFRİYAT

Hobi bahçelerinin yer aldığı kısım ise kanun teklifinin 22'inci maddesinde şöyle anlatılıyor:

"Özellikle tarım ürünlerinin üretim noktasından tüketiciye ulaşana kadar nakliyeden ve aracılardan kaynaklı olağandışı fiyat oluşumları büyük kentlerin tarımsal ihtiyaçların yakınlarındaki tarım arazilerinde yapılan üretimle karşılanmasında önemli hale getirmiş olup bu nedenle özellikle Ankara, İstanbul gibi megakentlerin mücavirinde yer alan tarım arazilerinin korunması zaruret halini almıştır."

Hobi bahçelerinin tarım dışı amaçlarla kullanıma açıldığının bildirildiği maddede, "Tarım arazilerinin ve özellikle verimli tarım arazilerinin bozulması tarım yapılamaz hale getirilmesi ve yapılaşmaya açılması, üstelik bunun kanuna aykırı bir şekilde yapılması 5403 sayılı Kanun ile yasaklandığı gibi bu yasaklara uymama durumu da adli ve idari yatırıma bağlanmıştır." denildi.

Hobi bahçelerinin bazı kişiler tarafından tarım arazileri çiftçilerin elinden ucuza satın alınarak çeşitli kooperatiflere verildiği, tarım yapılamayacak hale getirildiği ve hafriyata tabi tutulduktan sonra hobi bahçesi adı altında mevzuata aykırı bir şekilde yapılaşmaya açıldığına dikkat çekildi.

PARA CEZASININ GÜNCELLENMESİ İSTENDİ

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 20'nci maddesinde yer alan idari para cezası günümüz koşullarında caydırıcılığını yitirdiği aktarılırken "Bu nedenle söz konusu cezasının güncellenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Madde ile bu husus düzenlenmektedir." denildi.

Kanun teklifinin amacı şöyle ifade edildi:

“Yasaklara rağmen özellikle şehirlerin etrafındaki tarım arazileri 'hobi bahçesi' adı altında işgal edilerek tarım dışı amaçla kullanıma açılmakta ve bu yerlerde herhangi bir ruhsat ve izin prosedürüne tabi olmaksızın prefabrik veya sabit yapılar yapılmakta, kurumlar tarafından bu izinsiz yapılara su, elektrik, doğalgaz altyapısı götürülmekte bu şekilde kurumlar eliyle bu kanun dışı yapıların altyapı ihtiyacının karşılanması bir nevi yasallaşma olarak algılanmakta ve tarım arazilerinin hukuk dışı yapılaşma amacıyla işgale uğraması daha da hızlanmaktadır.”

BAYRAMDAN SONRA KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLECEK

Düzenleme bayramdan sonra komisyonda görüşülecek.Teklif yasalaşırsa alkol reklam ve tanıtımına yönelik kısıtlamalar ile hobi bahçelerine yönelik yaptırımlar büyük oranda artacak.

