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Almanya'da emeklilikte yeni dönem: "63 yaşında emeklilik" rafa kalkabilir

Almanya'da en az 45 yıllık sigortalılık süresini tamamlayanlara tanınan kesintisiz erken emeklilik hakkının kaldırılması gündeme geldi. Henüz kesinleşen bir karar bulunmazken, olası değişiklikte çalışanların mevcut emeklilik planlarını koruyabilmesi için geçiş süresi uygulanması öneriliyor.

Almanya'da emeklilikte yeni dönem: "63 yaşında emeklilik" rafa kalkabilir

Almanya’da emeklilik sisteminde dikkat çeken bir değişiklik tartışılıyor. Gündemde, en az 45 yıllık sigortalılık geçmişine sahip çalışanlara tanınan kesintisiz erken emeklilik hakkının kaldırılması var.

SPD’li emeklilik uzmanı ve Emeklilik Komisyonu'nun eski başkan yardımcısı Annika Seriendiebin, uygulamanın kaldırılması durumunda değişikliğin bir anda hayata geçirilmemesi gerektiğini savundu.

'63 YAŞINDA EMEKLİLİK' UYGULAMASININ KALDIRILMASI ÖNERİLDİ

Almanya’da “Rente mit 63”, yani “63 yaşında emeklilik” olarak anılan uygulamanın geleceği tartışmaya açıldı.

İlgili komisyon, en az 45 yıllık sigortalılık süresine sahip kişilere yönelik kesintisiz emeklilik uygulamasının sona erdirilmesini öneriyor. SPD’li Seriendiebin de komisyonun bu yöndeki yaklaşımına dikkat çekti.

Seriendiebin, yaptığı açıklamada, düzenlemenin kaldırılması halinde anayasal olarak korunması gereken kazanılmış beklentilerin dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Emeklilik sistemindeki bu tür değişikliklerde söz konusu koruma süresi genellikle 5 yıl oluyor. Bu nedenle yeni sisteme geçişte çalışanlara belirli bir süre tanınmasını istedi.

"VATANDAŞ EMEKLİLİĞİNİ PLANLAYABİLMELİ"

SPD’li siyasetçi, emeklilik gibi uzun vadeli planlama gerektiren bir konuda kuralların öngörülebilir olması gerektiğini vurguladı.

Seriendiebin, olası değişiklikte güvenilir düzenlemelerin hayata geçirilmesinin ve vatandaşların emeklilik planlarını buna göre yapabilmesinin önemli olduğunu belirtti.

KARAR HENÜZ ALINMADI

Söz konusu düzenleme şu aşamada ilgili komisyonun tavsiyesi niteliğinde. “63 yaşında emeklilik” uygulamasının kaldırıldığına veya 5 yıllık geçiş süresinin kesinleştiğine ilişkin bir karar bulunmuyor.

Tartışmanın merkezinde, en az 45 yıllık sigortalılık süresini tamamlayanların kesintisiz emeklilik hakkının geleceği ve olası bir değişikliğin çalışanların mevcut emeklilik planlarını nasıl etkileyeceği bulunuyor.

Kaynak:Dünya Gazetesi
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Almanya
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