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Almanya'da istihdam barometresi son 15 ayın en yüksek seviyesinde

Almanya'da şirketlerin istihdam azaltma planlarının hız kestiği ve iş gücü piyasasında kısmi bir toparlanma eğiliminin başladığı bildirildi.

Almanya'da istihdam barometresi son 15 ayın en yüksek seviyesinde

Ekonomik Araştırma Enstitüsü (Ifo), ağustos ayına ilişkin İstihdam Barometresi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, temmuzda 93 puan olan İstihdam Barometresi, ağustosta 1,8 puanlık artışla 94,8 puana yükseldi. Böylece barometre, Mayıs 2025’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Sanayi sektöründe kadro daraltma eğiliminin ivme kaybettiği ve sektördeki istihdam barometresinin Mart 2024'ten beri en yüksek düzeye çıktığı belirtildi.

Ifo enstitüsü, bireysel sektörlerin çoğunda hala küçülme planlarının ağırlıkta olduğunu vurgularken, veri işleme ekipmanları, elektronik ve optik ürün imalatçıları ile gıda sektörünün olumlu yönde ayrıştığını ve bu alanlarda istihdam artışı beklendiğini kaydetti.

Ticaret sektöründe ise barometredeki iyileşmeye rağmen hem toptan hem de perakende ticaret alanlarında personel azaltma planları baskınlığını koruyor.

Hizmet ve inşaat sektörlerinde ise işten çıkarma ve yeni istihdam planlarının dengede olduğu, genel hedefin mevcut istihdam seviyesini korumak olduğu aktarıldı.

Ifo Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershauser, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "İş gücü piyasası hafif bir yukarı yönlü trend gösteriyor ancak genel toplama bakıldığında istihdamda azalış henüz tamamen durmuş değil." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Almanya istihdam
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