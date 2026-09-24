Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: "Şahsımla ilgili istifa iddiaları asılsızdır"

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır. Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir."

Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır.



Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir. — Mehmet Simsek (@memetsimsek) September 24, 2026

DMM'DEN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "'Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in istifasını sunduğuna veya bu yönde bir talebi olduğuna' ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.

DMM'den yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in istifasını sunduğuna veya bu yönde bir talebi olduğuna' ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu asılsız içerikleri yayan; kamuoyunu ve piyasaları spekülasyonlarla yanıltmaya çalışan kişi ve hesaplar hakkında gerekli adli süreçler yürütülmektedir. Ekonomik istikrarı ve finansal piyasaları manipüle etmeyi amaçlayan bu tür kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi.

BAKANLIK O İDDİALARI YALANLADI

Hazine ve Maliye Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün bir gazetede yayımlanan köşe yazısında, bir şahsın dilekçesinde başka bir kişiye atfettiği sözlerden hareketle Sayın Bakanımız hakkında gerçek dışı imalarda bulunulmuştur. Sayın Bakanımızın adı geçen aracı kurumla ya da bu kurumun sahip yöneticileriyle, İngiltere'de veya başka herhangi bir yerde, kamu görevi öncesinde ya da sonrasında hiçbir iş ilişkisi, ortaklığı veya ticari bağı olmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Sayın Bakanımız, 2000-2007 yılları arasında Merrill Lynch'in araştırma biriminde görev yapmıştır. Bu görev, herhangi bir kurumla ticari ilişki kurma veya iş verme yetkisi içermemektedir. Merrill Lynch gibi küresel bir bankanın Türkiye'deki birçok aracı kurumla kurumsal düzeyde çalışmış olması, Sayın Bakanımız ile herhangi bir kişi arasında iş ilişkisi bulunduğu anlamına gelmez.

"GERÇEK DIŞI İDDİALARA KARŞI HUKUKİ HAKLARIMIZ SAKLIDIR"

Bir kişinin kendine itibar ya da nüfuz izlenimi kazandırmak için Sayın Bakanımızın adını kullandığı iddiası, Bakanımızla herhangi bir ilişki bulunduğunu göstermez. Böyle bir durum söz konusuysa sorumluluğu kişiye aittir. Gerçek dışı iddialara karşı hukuki haklarımız saklıdır" denildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır