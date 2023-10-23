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ALTIN BİLEZİK FİYATLARI 23 EKİM 2023: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? Canlı takip ekranı!

23.10.2023 08:01 | Son Güncelleme:
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Altın bilezik fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Düğün sezonu devam ediyor. Bu nedenle birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamaları sürdürüyor. Birçok kişi, "14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 23 Ekim 2023 Pazartesi günü güncel altın bilezik fiyatlarında son durum...

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI 23 EKİM 2023: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? Canlı takip ekranı!

Altın bilezik fiyatları ekonomi gündemini yakından takip eden kişiler tarafından araştırılıyor. Öte yandan dolar/TL kuru son kapanışını 28.0172 TL 'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.0139 liradan, satış fiyatı ise 28.0206 liradan işlem görüyor. Bir önceki kapanışını 29.6880 TL'den yapan euro ise 29.6763 TL alış ve 29.6998 TL satış fiyatına sahip. 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış - satış fiyatlarını merak konusu oldu. İşte, 23 Ekim 2023 Pazartesi günü altın bilezik fiyatlarında son durum...

ALTIN BİLEZİK2

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.678,76 TL'den alınırken 1.696,79 TL'den satılıyor.

altın bilezik fiyatları23

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 1.298,89 TL iken satışı ise 1.299,09 TL oldu.

kapak foto altın

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 1.019,45 TL'den alınıyor ve 1.219,74 TL'den satılıyor.

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