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Altın bilezik fiyatları ne kadar? 10 Ağustos 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

10.08.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları ile ilgili detaylar 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Düğün sezonunun da gelmesiyle altın fiyatları araştırmaları hız kazandı. "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki altın bilezik fiyatları ne kadar? 10 Ağustos 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

Altın bilezik fiyatları ne kadar? 10 Ağustos 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri düğün sezonunun gelmesi ile birlikte vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye başlandı. "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere dolardaki yükseliş, altın fiyatlarını da etkiliyor. Vatandaşlar internette "10 Ağustos 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu?" konu başlığını sorguluyor. Detaylar haberimizde...

31 Temmuz 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL oldu?

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 951,82 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 944,23 TL, satışı ise 953,78 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 754,54 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 752,22 TL'den alınıyor ve 752,38 TL'den satılıyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 683,57 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 568,19 TL, satışı 680,95 TL oldu.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 10 Ağustos tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel altın fiyatları!ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 10 Ağustos tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel altın fiyatları!


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