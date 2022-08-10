Altın bilezik fiyatları ne kadar? 10 Ağustos 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri düğün sezonunun gelmesi ile birlikte vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye başlandı. "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere dolardaki yükseliş, altın fiyatlarını da etkiliyor. Vatandaşlar internette "10 Ağustos 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu?" konu başlığını sorguluyor. Detaylar haberimizde...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 951,82 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 944,23 TL, satışı ise 953,78 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 754,54 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 752,22 TL'den alınıyor ve 752,38 TL'den satılıyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 683,57 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 568,19 TL, satışı 680,95 TL oldu.



