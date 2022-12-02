ALTIN BİLEZİK FİYATLARI SON DAKİKA! 2 Aralık 2022 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları!

Altın bilezik fiyatlarında son durum FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklamasının gram altın fiyatlarını artırması sonrası araştırılıyor. Öte yandan dün önceki kapanışını 18,6324 TL'den yapan dolar, dün 18,6310 TL alış, 18,6339 TL satış fiyatından işlem gördü. Önceki kapanışını 19,6198 TL'den yapan Euro ise 19.6134 TL alış, 19.6262 TL satış fiyatından işlem el değiştirdi. Peki, 14 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 2 Aralık 2022 Cuma günü 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ve detaylar...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik önceki kapanışını 990,92 TL'den yaptı. 22 Ayar altın bilezik bugün 983,17 TL'den alınırken 990,93 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR OLDU?

18 ayar altın bilezik önceki kapanışını 773,96 TL'den yaptı.

18 Ayar altın bilezik bugün 787,81 TL'den alınırken 787.92 TL'den el değiştiriyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 698,96 TL'den yapan 14 gram altın bileziğin alışı 595,09 TL, satışı ise 709,68 TL oldu.

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI CANLI TAKİP

2 ARALIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları, 2 Aralık 2022 Cuma günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.80,45 TL'den yapan gram altın bugün 1.077,40 TL alış, 1.077,63 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,088,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.990,00 liradan alınıyor, 7.068,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3,556.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.485,00 liradan alınıyor, 3.547,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.778,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 2 Aralık itibariyle 1.747,00 liradan alınıyor, 1.771,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 2 Aralık günü 6.988,00 TL alış, 7,065,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

DOLAR, ALTIN VE KRİPTO PARASI OLANLAR DİKKAT! UZMAN İSİM UYARDI: "İŞLER ÇIKMAZA GİRDİ!"

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın, kripto ve dolar kuruna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Memiş, Çin'de yaşanan olayların ekonomik krizin fitilini ateşleyeceğini ifade etti.

Açıklamasında "Doların hem yurt dışı hem yurt içi değerinde kayıp var. Doların yatırım aracı olmadığını, ödeme aracı olduğunu belirtmek isterim." ifadelerini kullanan İslam Memiş, altına ilişkin ise şu açıklamayı yaptı:

"Gram altın TL yatırımcısını üzmeyen bir yatırım aracı. Altındaki birikimleri önemsiyorum ben. 2023'te rüzgar tersine dönecek. Doların değer kaybettiği, altın, sterlin, gümüş, euro gibi yatırım araçlarının da değerinin arttığını görebiliriz. 2023'te ezberler bozulabilir."

Son dönemde altın, dolar, Euro, kripto ve borsada dalgalanmalar yaşandığına dikkat çeken İslam Memiş, Çin’de yaşanan olayların piyasalara doğrudan etki edeceğini ve işlerin artık çıkmaza gireceğini belirtti.

