FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ALTIN BİLEZİK FİYATLARI SON DAKİKA! 2 Aralık 2022 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları!

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI SON DAKİKA! 2 Aralık 2022 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları!

02.12.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın faiz açıklamalarının ardından gram altında yaşanan artış sonrası güncel fiyatlar merak konusu oldu. Peki, 14 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 2 Aralık 2022 Cuma günü 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI SON DAKİKA! 2 Aralık 2022 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları!

Altın bilezik fiyatlarında son durum FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklamasının gram altın fiyatlarını artırması sonrası araştırılıyor. Öte yandan dün önceki kapanışını 18,6324 TL'den yapan dolar, dün 18,6310 TL alış, 18,6339 TL satış fiyatından işlem gördü. Önceki kapanışını 19,6198 TL'den yapan Euro ise 19.6134 TL alış, 19.6262 TL satış fiyatından işlem el değiştirdi. Peki, 14 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 2 Aralık 2022 Cuma günü 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ve detaylar...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik önceki kapanışını 990,92 TL'den yaptı. 22 Ayar altın bilezik bugün 983,17 TL'den alınırken 990,93 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR OLDU?

18 ayar altın bilezik önceki kapanışını 773,96 TL'den yaptı.

18 Ayar altın bilezik bugün 787,81 TL'den alınırken 787.92 TL'den el değiştiriyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 698,96 TL'den yapan 14 gram altın bileziğin alışı 595,09 TL, satışı ise 709,68 TL oldu.

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI CANLI TAKİP

Altın Fiyatları - Güncel Altın Fiyatları, Canlı Altın PiyasasıAltın Fiyatları - Güncel Altın Fiyatları, Canlı Altın Piyasası

2 ARALIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

13394464-728xauto

Altın fiyatları, 2 Aralık 2022 Cuma günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.80,45 TL'den yapan gram altın bugün 1.077,40 TL alış, 1.077,63 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,088,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.990,00 liradan alınıyor, 7.068,00 liradan satılıyor.

728xauto

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3,556.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.485,00 liradan alınıyor, 3.547,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.778,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 2 Aralık itibariyle 1.747,00 liradan alınıyor, 1.771,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 2 Aralık günü 6.988,00 TL alış, 7,065,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

DOLAR, ALTIN VE KRİPTO PARASI OLANLAR DİKKAT! UZMAN İSİM UYARDI: "İŞLER ÇIKMAZA GİRDİ!"

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın, kripto ve dolar kuruna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Memiş, Çin'de yaşanan olayların ekonomik krizin fitilini ateşleyeceğini ifade etti.

Açıklamasında "Doların hem yurt dışı hem yurt içi değerinde kayıp var. Doların yatırım aracı olmadığını, ödeme aracı olduğunu belirtmek isterim." ifadelerini kullanan İslam Memiş, altına ilişkin ise şu açıklamayı yaptı:

"Gram altın TL yatırımcısını üzmeyen bir yatırım aracı. Altındaki birikimleri önemsiyorum ben. 2023'te rüzgar tersine dönecek. Doların değer kaybettiği, altın, sterlin, gümüş, euro gibi yatırım araçlarının da değerinin arttığını görebiliriz. 2023'te ezberler bozulabilir."

Son dönemde altın, dolar, Euro, kripto ve borsada dalgalanmalar yaşandığına dikkat çeken İslam Memiş, Çin’de yaşanan olayların piyasalara doğrudan etki edeceğini ve işlerin artık çıkmaza gireceğini belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Motorine yeniden zam geliyor…Motorine yeniden zam geliyor…
Asgari ücret olası zam tablosu! 6 farklı oran masada Asgari ücret olası zam tablosu! 6 farklı oran masada
Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı mesajıBakan Bilgin'den asgari ücret zammı mesajı
Anahtar Kelimeler:
14 ayar altın bilezik fiyatları 22 ayar altın bilezik 18 ayar altın bilezik fiyatları

En Çok Okunan Haberler

Kriz büyüyor! Kasada 80 TL olduğunu öğrendi: Bunda bir oyun var

Kriz büyüyor! Kasada 80 TL olduğunu öğrendi: Bunda bir oyun var

Annesi ifadesinde anlattı: Başlarını yan yana dayayıp...

Annesi ifadesinde anlattı: Başlarını yan yana dayayıp...

Herkes asgari ücrete kilitlenmişken heyecanlandıran promosyon çıkışı!

Herkes asgari ücrete kilitlenmişken heyecanlandıran promosyon çıkışı!

Asgari ücret zammında kırmızı çizgi 7.786 TL!

Asgari ücret zammında kırmızı çizgi 7.786 TL!

Rekor geldi! Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi? Flaş açıklama

Rekor geldi! Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi? Flaş açıklama

Özel sağlık sigortasına zam yolda! 'Yüzde 100'den aşağı bir artış beklemiyorum'

Özel sağlık sigortasına zam yolda! 'Yüzde 100'den aşağı bir artış beklemiyorum'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.