ALTIN BİLEZİK FİYATLARI SON DAKİKA! 22 Kasım 2022 Salı 14, 18, 22 ayar altın bilezik ne kadar, kaç TL?

Altın bilezik fiyatları 22 Kasım 2022 Salı günü vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Öte yandan fiyatlara yön veren dolar kuru da sakin günler geçiriyor. Fakat Dolar endeks tarafında son dönemde aşağı yönlü seyir izliyor. Dolar endeksi, 2 ayda yüzde 5 geriledi. Peki, 14, 18, 22 ayar altın bilezik ne kadar, kaç TL oldu? İşte 22 Kasım 2022 Salı günü güncel altın bilezik fiyatları...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik önceki kapanışını 972,38 TL'den yaptı. 22 Ayar altın bilezik bugün 955,27 TL'den alınırken 963,22 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR OLDU?

18 ayar altın bilezik önceki kapanışını 759,79 TL'den yaptı.

18 Ayar altın bilezik bugün 761,88 TL'den alınırken 762,01 TL'den el değiştiriyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

14 gram altın bilezik değeri 22 Kasım'da yüzde 0,01 yükseldi.

Önceki kapanışını 690,85 TL'den yapan 14 gram altın bileziğin alışı 577,12 TL, satışı ise 690,91 TL oldu.

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI CANLI TAKİP

ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANINDAN 'GRAM ALTIN' YORUMU

Altın fiyatları ile değerlendirmelerde bulunan altın ve para piyasaları Uzmanı İslam Memiş açıklamasında “Teknik olarak takip ettiğimiz seviye 1730-1780 dolar aralığı” ifadesini kullanıp konuşmasını şöyle sürdürdü:

“1730 aşağı kırılmadıkça problem yok, 1780 de yukarı yönlü kırılmadıkça yükseliş başladı diyemiyoruz. 1780'i direnç takip edip yeni zirveleri konuşuyor olacağız”

Gram altın hakkında yorum yapan Memiş, şu açıklamayı yaptı:

“Gram altın TL ekranlarda 1051 seviyesinde. 1050-1070 aralığında geziniyor. Kritik direnç 1090 lira. 1060 lira seviyesi kırıldı, orada takıldı. Bir sonraki ataklarda 1090 seviyesini göreceğiz. Ondan sonra 1100'lü rakamları rahat rahat konuşmaya başlayacağız”

