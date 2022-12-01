ALTIN BİLEZİK FİYATLARI SON DAKİKA! FED Başkanı Jerome Powell'ın konuşması sonrası 1 Aralık 2022 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları!

Altın bilezik fiyatlarında son durum FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklaması sonrası araştırılıyor. Öte yandan önceki kapanışını 18,6343 TL'den yapan dolar, geçtiğimiz gün 18,6258 TL alış, 18,6430 TL satış fiyatından el değiştirdi. Peki, 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? İşte 1 Aralık 2022 Perşembe günü altın bilezik fiyatlarında son durum...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik önceki kapanışını 9666,99 TL'den yaptı. 22 Ayar altın bilezik bugün 957,15 TL'den alınırken 965,30 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR OLDU?

18 ayar altın bilezik önceki kapanışını 773,96 TL'den yaptı.

18 Ayar altın bilezik bugün 776,09 TL'den alınırken 776.26 TL'den el değiştiriyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 698,96 TL'den yapan 14 gram altın bileziğin alışı 584,48 TL, satışı ise 698,63 TL oldu.

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI CANLI TAKİP

GRAM ALTINA ALTERNATİF OLACAK! İSLAM MEMİŞ'TEN ÇARPICI AÇIKLAMA

Fiziki olarak da teslim alınabilecek Altın Sertifikaları, Borsa İstanbul Pay Piyasası Emtia Pazarı’nda işlem görmeye başladı. Piyasa uzmanı ünlü isim İslam Memiş, bu yatırım aracının gram altına alternatif olduğunu ifade ederek, “Alım-satım makas aralığı yüzde 5. Bankalar gibi değil” uyarısında bulundu.

“Gram altının alternatifi geldi, hem kar üzerinden vergilendirme yok hem de kapınıza kadar getiriliyor” ifadelerini kullanan İslam Memiş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Darphane sadece madeni para basmıyor, sikke altınlar da basıyor. Cumhuriyet, çeyrek altını, reşat altını... Yakın tarihte farklı sikkeler basarak kaldığı yerden yoluna devam edecek. 'Bu nedir' diye soruyor insanlar, kafa karışıklığı var. Sertifikalar bildiğin sertifika. Bu sertifikalardan (5 ton altın karşılığı) 500 milyon adet piyasaya sürüldü”



