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'Altın bilezik gibi' maaşı ve şartları iyi 'Her zaman var olacak bir alan' Açık çok ama gelen yok...

03.04.2025 12:57
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Samsun’da sanayi esnafı, ara eleman bulma konusunda yaşanan sıkıntının giderek arttığını belirterek, gençlere sanayi sektöründen 'korkmamaları' çağrısında bulundu. Ustalar, meslek öğrenmenin ‘altın bilezik’ olduğunu vurgulayarak, sanayinin giderek modernleştiğini ifade etti.

'Altın bilezik gibi' maaşı ve şartları iyi 'Her zaman var olacak bir alan' Açık çok ama gelen yok...

Sanayi ve üretim sektöründe usta-çırak ilişkisiyle gelişen mesleklerin giderek kaybolduğuna dikkat çeken sanayi esnafı, gençlerin sabırsız davrandığını ve kısa sürede iş bıraktığını dile getirdi. Ustalar, gençleri daha cesaretli ve istekli olmaya davet ederek, sanayinin korkulacak bir yer olmadığını vurguladı.

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"BİRKAÇ YIL İÇİNDE BAŞARILI OLUNABİLİR"

Orta Karadeniz Otomobil Servisleri Derneği Başkanı Fatih Özkan, gençlere sanayiden korkmamaları gerektiğini söyledi. Özkan, "Sanayide seçici olmaları lazım. Çünkü her işletme, her usta aynı değil. Yapacakları sektörü iyi seçmeli ve sabırlı olmalılar. Çocuklar genellikle işe başladıktan kısa süre sonra pes ediyor. Bir hafta, 10 gün içinde bırakıyorlar. Oysa sabırlı olurlarsa, birkaç yıl içinde mesleğe adapte olup başarılı olabilirler. Gençlerimizin daha cesaretli ve istekli olması gerekiyor" dedi.

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ÇIRAK SIKINTISI BÜYÜYOR

Sanayide boya dükkanı işleten Ayhan Çelik, sanayi sektöründe eleman sıkıntısının her geçen yıl arttığını belirterek, "Gençler, işleri zor veya pis olarak görüyor ama sanayi artık modernleşti. İş güvenliği ve maaş şartları iyi. Meslek sahibi olmak altın bilezik gibidir. Sanayi sektörü artık daha modern ve güvenli bir hale geldi" diye konuştu.

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"OTOMOTİV SEKTÖRÜ YOK OLMAYACAK"

Sanayide çalışan 18 yaşındaki Efe Haydar Özkan ise sanayinin gelişmekte olan bir sektör olduğunu vurgulayarak, "Sanayi işleri genellikle ‘pis iş’ olarak görülüyor ama aslında öyle değil. Çalışma şartları artık düzenli ve güvenli. Otomotiv sektörü her zaman var olacak bir alan. Gençler mesleki eğitimle bu sektörde başarılı olabilir" ifadelerini kullandı.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çırak meslek sanayi usta
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