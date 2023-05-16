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Altın bilezik ne kadar, kaç TL? 16 Mayıs 2023 Salı 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatları

16.05.2023 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları ile ilgili araştırmalar düğün sezonunun açılması ile birlikte hız kazandı. Birçok kişi güncel fiyatları öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Peki, 16 Mayıs 2023 altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı kaç TL? İşte tüm ayrıntılar...

Altın bilezik ne kadar, kaç TL? 16 Mayıs 2023 Salı 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatları

Altın fiyatları 16 Mayıs 2023 Salı günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Önceki kapanışı 1.274,68 TL'den yapan gram altın bugün 1.245,89 TL alış, 1.276.10 satış fiyatından işlem görüyor. Önceki kapanışını 9.286,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 8.978,00 liradan alınıyor, 9.288,00 liradan satılıyor. Önceki kapanışını 4.671.00 TL üzerinden yapan yarım altın ise 4.503,00 liradan alınıyor, 4.672,00 liradan satılıyor. Peki, 16 Mayıs 2023 altın bilezik ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı..

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14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 760,78 TL'den alınıyor ve 924,50 TL'den satılıyor.

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18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 930,80 TL iken satışı ise 930,96 TL oldu.

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22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.250,50 TL'den alınırken 1..348,62 TL'den satılıyor.

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