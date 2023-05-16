Altın bilezik ne kadar, kaç TL? 16 Mayıs 2023 Salı 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatları

Altın fiyatları 16 Mayıs 2023 Salı günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Önceki kapanışı 1.274,68 TL'den yapan gram altın bugün 1.245,89 TL alış, 1.276.10 satış fiyatından işlem görüyor. Önceki kapanışını 9.286,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 8.978,00 liradan alınıyor, 9.288,00 liradan satılıyor. Önceki kapanışını 4.671.00 TL üzerinden yapan yarım altın ise 4.503,00 liradan alınıyor, 4.672,00 liradan satılıyor. Peki, 16 Mayıs 2023 altın bilezik ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı..

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 760,78 TL'den alınıyor ve 924,50 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 930,80 TL iken satışı ise 930,96 TL oldu.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.250,50 TL'den alınırken 1..348,62 TL'den satılıyor.