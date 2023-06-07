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Altın düşecek mi yükselecek mi? Uzman isim uyardı: 'Son bir kez...’ İşte 7 Haziran 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları!

07.06.2023 06:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in açıklamaları sonrası 7 Haziran 2023 Çarşamba günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan doların 22,00 TL'nin üzerini görmesi sebebiyle ve düğün sezonunun gelmesi ile birlikte tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları internette araştırılıyor. Peki, 7 Haziran 2023 Çarşamba günü altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altın düşecek mi yükselecek mi? Uzman isim uyardı: 'Son bir kez...’ İşte 7 Haziran 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları!

Altın fiyatları için Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Uzman isim, yaptığı açıklama ile 'Altın düşecek mi yükselecek mi?' sorusuna açıklık getirdi. Öte yandan Dolar son kapanışını 22.2328 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 22.1293 liradan, satış fiyatı ise 22.3364 liradan işlem görüyor. Yüzde 4.28'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 23.9472 TL'den yapan euro şu anda 23.7563 TL alış ve 24.1383 TL satış fiyatına sahip. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ise arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 7 Haziran 2023 Çarşamba günü altın fiyatlarında son durum....

"DİP OPERASYONUNU YAPMADAN BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAKLAR"

Altın fiyatları ile ilgili açıklamada bulunan Pra Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ons altın ve gram altın öngörüsünü aktardı.

Uzman isim şu açıklamayı yaptı:

“Ons altında haftanın iki işlem gününde 1968'e kadar yükseliş bekliyorum, sonrasında tekrar aşağı yönlü trend bekliyoruz diye uyarılarım vardı. 1932'ye kadar gerileyen ons altında haniciler, hani yükselecekti diyor, ardından 1962'ye kadar yükseldi. 1968 direncinin takip etmeyi sürdüreceğiz. Sonra hedefimiz 1910 dolar seviyesi. O dip operasyonunu yapmadan bu işin peşini bırakmayacaklar”

"ALTINI OLANLAR SABIRLA BEKLEMESİ GEREKİYOR"

Gram altın fiyatlarına ilişkin açıklamalarını sürdüren İslam Memiş “Benim nazarımda 1350 lira altında rakam yok ancak Mehmet Şimşek geldiği için, gram altın TL'de son bir kez 1350 lira altında resmi kurda bir fiyatlama görebiliriz ama bunun Kapalıçarşı'da görür müyüz, ben o tarafta yokum. 1350 lira altında fiziki tarafta gram altın bulursanız bu bedavadır. Tezim aynı. 20.80 ve 20.55 dolar/TL'de çalışırsa kısa vadeli trend oluşabilir ama makası açarlar yine 1350 lira altında vermezler diye tahmin ediyorum. Gram altında düşüşler alım fırsatı olmaya devam ediyor. Yaz aylarında 1400 lirayı bekleyeceğiz. Elinde altın bulunduranın sabırla beklemeye devam etmesi gerekiyor” dedi.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (7 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA)

Altın fiyatları, 7 Haziran 2023 Çarşamba günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.361,27 TL'den yapan gram altın bugün 1.407,15 TL alış, 1.407,34 satış fiyatından işlem görüyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 9.254,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 9.359,00 liradan alınıyor, 9.557,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.627.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.6673,00 liradan alınıyor, 4.779,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.313,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 7 Haziran itibariyle 2.329,00 liradan alınıyor, 2.390,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 7 Haziran günü 8.916.29 TL alış, 8,098,95 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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