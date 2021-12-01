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Altın düştü mü? Altın neden düştü? Merkez’in dolara müdahalesinin ardından altında son durum!

01.12.2021 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası’nın döviz kurlarına müdahalesinin ardından sabah saatlerinde 778 TL’leri gören gram altın, geriledi. TCMB, döviz kurlarında yaşanan sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde müdahale edildiğini açıkladı.

TCMB’nin müdahalesinin ardından 13.88 TL’lerden 13.38 TL’lere kadar gerileyen doların ardından altın fiyatları da düştü. Gram altın, 778 TL'lerden 738 TL'lere kadar düştü.

ALTIN DÜŞTÜ MÜ?

1 Aralık 2021 Çarşamba gününe 778 TL seviyelerinden başlayan altın fiyatları, TCMB’nin döviz satım hamlesinin ardından 738 TL’ye kadar geriledi.

TCMB'nin döviz kuru hamlesine dolardan ilk tepkiTCMB'nin döviz kuru hamlesine dolardan ilk tepki

ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

Döviz kurlarıyla paralel hareket eden altın fiyatları, Merkez Bankası'nın döviz satışının ardından geriledi. Döviz kurlarının düşmesiyle birlikte altın fiyatları da bir düştü.

İŞTE ALTIN FİYATLARI

Altın düştü mü? Altın neden düştü? Merkez’in dolara müdahalesinin ardından altında son durum!

Son Dakika: Merkez Bankasından 'döviz kuruna' müdahale Merkez Bankasından 'döviz kuruna' müdahale


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Anahtar Kelimeler:
gram altın
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