Son Dakika: Merkez Bankasından 'döviz kuruna' müdahale

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini duyurdu.

"SAĞLIKSIZ FİYAT OLUŞUMLARI NEDENİYLE"

TCMB'den doğrudan döviz müdahalesine ilişkin yapılan duyuruda, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Borsa İstanbul Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası nezdinde işlem yapılmaya başlanmıştır. " ifadesi kullanıldı.

Merkez Bankası piyasaya en son 23 Ocak 2014'te doğrudan satım yönünde müdahale etmişti.

TCMB ne kadar döviz satışı yaptığını daha sonra duyuracak.

Bloomberg HT yayınına katılan Ekonomist Özlem Derici Şengül, müdahalenin hafif bir sürpriz etkisi olduğunu söyledi. Derici Şengül, TCMB'nin piyasaya girmesinin beklentileri değiştirebileceğini söyledi.

Derici Şengül, "Daha önceki senelerde yapılan müdahalelerden yola çıkarsak, bu müdahalenin boyutları 2,5-3 milyar dolara çıkabiliyor. Fakat TCMB'nin bankalarla yaptığı swaplar dikkate alındığında açık pozisyonu var. Bu biraz hareket alanının daraltıyor. Tabii bu TCMB'nin bu tür müdahaleler için yeteri kadar gücü olmadığı anlamına gelmiyor. Müdahale bankacılık sistemi üzerinden piyasanın talebi doğrultusunda yapılıyor. TCMB şu anda piyasaya doğrudan döviz arz ediyor." ifadelerini kullandı.

"BEN BURADAYIM"

TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, söz konusu müdahalenin TCMB tarafından "Ben buradayım" mesajı niteliğinde olduğunu, fakat faiz indirimlerinin devam etmesi durumunda bunun etkisinin beklendiği ölçüde olmayabileceğini söyledi.



