ALTIN FİYATLARI 25 EYLÜL 2023: Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı takip ekranı!

Altın fiyatları 25 Eylül 2023 Pazartesi gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Güncel fiyatlar merak konusu oldu. Birçok kişi internette altın fiyatlarına ilişkin güncel rakamlar için araştırma yapıyor. İşte, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları...
Altın fiyatları, 25 Eylül 2023 Pazartesi günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 1.680,29 TL üzerinden yapan gram altın 1.682,09 liradan alınıyor, 1.682,38 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 11.190,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 10.128,00 liradan alınıyor, 11.201,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 5.618.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.581,00 liradan alınıyor, 5.624,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 2.809,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 25 Eylül itibarıyla 2.782,00 liradan alınıyor, 2.812,00 liradan satılıyor.
Tam altın 25 Eylül günü 10.968.86 alış, 11.182.20 TL satış fiyatından el değiştiriyor.