ALTIN FİYATLARI 25 EYLÜL 2023: Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı takip ekranı!

Altın fiyatları 25 Eylül 2023 Pazartesi gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Güncel fiyatlar merak konusu oldu. Birçok kişi internette altın fiyatlarına ilişkin güncel rakamlar için araştırma yapıyor. İşte, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (25 EYLÜL 2023)

Altın fiyatları, 25 Eylül 2023 Pazartesi günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.680,29 TL üzerinden yapan gram altın 1.682,09 liradan alınıyor, 1.682,38 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.190,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 10.128,00 liradan alınıyor, 11.201,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.618.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.581,00 liradan alınıyor, 5.624,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.809,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 25 Eylül itibarıyla 2.782,00 liradan alınıyor, 2.812,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 25 Eylül günü 10.968.86 alış, 11.182.20 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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