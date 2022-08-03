ALTIN FİYATLARI! 3 Ağustos tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Temmuz ayı enflasyon verilerinin ardından güncel altın fiyatları

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 3 Ağustos Çarşamba günü de hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından merak edildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz 2022 enflasyon verisini açıkladı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları 3 Ağustos Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.015,74'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.020,69 lira satış fiyatı 1.020,93 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.682,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.632,00 TL satış fiyatı 6.709,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.352.00 TL'den yapan yarım altın, 3.316,00 TL alış 3.366,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.675,00 TL seviyesinde yapmıştı. 3 Ağustos itibariyle 1.663,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.682,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.630,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.708,00 TL

