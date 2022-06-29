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Altın fiyatları bin liranın altına geriledi! Vatandaş kuyumculara akın etti

29.06.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Gram altın fiyatı sert düşen dolar/TL kuru ile 1000 liranın altındaki seyrini sürdürüyor. Gram fiyatının bin 50 liralardan 970 liralara gevşemesi sonrası altın yatırımcıları ve düğün hazırlığı yapan vatandaşlar bu düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirerek kuyumculara akın etti.

Altın fiyatları bin liranın altına geriledi! Vatandaş kuyumculara akın etti

Gram fiyatının bin 50 liralardan 970 liralara gevşemesi sonrası vatandaş kuyumculara akın etti. Özellikle düğün mevsimi olması ve Arap turistlerin bölgeye gelmeye başlamasının altın satışlarını olumlu yönde etkileyeceğini belirten Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, altının gram fiyatının dolar fiyatında bir gerileme olması halinde daha da düşeceğini söyledi.

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Yazıcı, dolarda geçen ay yaşanan yükseliş sonrası altının gram fiyatının da paralel olarak yukarı gittiğini hatırlatarak “Bu aralar ani çıkışın belli bir zaman sonra bir dönüşü olduğunda piyasalar bir nebze de olsa panikliyor. Özellikle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun döviz kararı sonrası bir panik havası ve sonrasında dolarda bir düşüş oldu. Haliyle bunun gram altına da yansıması oldu. Altının gram fiyatı bin 50 liralardan 970 liraya gevşeyince bizim de iki gündür müşterilerimiz arttı. Trabzon’umuzda düğün sezonu Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında. Şuan itibariyle hazırlıklarımız geçen dönemden pandeminin sonrasında yaza çok umutlu girdik, hazırlıklarımızı yaptık. Güzel de işlerimiz oluyor. Gurbetçilerde gelmeye başlarsa onların hareketliği ile yazı güzel geçireceğimizi düşünüyoruz. Trabzon’a Araplar’ın gelmeye başlaması ve Suudi Arabistan’ın Türkiye’ye seyahat yasağını kaldırması Trabzon’a çok olumlu yansımaları oluyor. Turizm anlamında ulaşım anlamında araç kiralamada, otellerde, kafelerde muazzam bir yoğunluk var. Bunun yansıması bize yılbaşına kadar olabileceğini düşünüyorum. Diğer piyasaların hareketlenmesi Eylül ayından sonra Arap turist çekildikten sonra yerli turistin ve yerli müşterilerimizin alış veriş yapacağını ön görüyoruz. Beklentilerimiz kuvvetli umarım inşallah yanılmayacağız” dedi.

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ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Kuyumculardan Zekeriya Tonyalı da altının düşmesinin gayet normal olduğunu ifade ederek, “Altın çıktığı gibi düşmesi de gayet normal. Bana sorarsanız ülkemizin nerelere geldiğini neler yapabilecek olduğunun bir göstergesi. Daha düşebilir mi? Bence daha da düşebilir daha da gevşeyebilir. Dünyada olan sıkıntılar bunun nereye gideceğini nasıl olacağını hiç kimse tahmin edemez. Rusya’dan altın ithalatına bir ambargo koydular bunun sonucunu beklemek görmek lazım diye düşünüyorum. Şu an da yavaş yavaş hareketlenme altına bir talep olmaya başladı. Şu an düğün zamanı, düğün mevsimi yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın gelmeye başlamasıyla ufaktan da olsa bir hareketlenme başladı" diye konuştu. (İHA)


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