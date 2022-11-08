FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ALTIN FİYATLARI CANLI VE ANLIIK TAKİP! 8 Kasım 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI CANLI VE ANLIIK TAKİP! 8 Kasım 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

08.11.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri bugün (8 Kasım 2022 Salı) vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Önceki kapanışını yüzde 0,10 düşüşle 18,4563 TL'den yapan Dolar 8,4539 TL, 18,4587 TL'den işlem gördü. Önceki kapanışını yüzde 0,12 TL düşüşle 18,4999 TL'den yapan Euro ise 18,4873 TL alış, 18,5126 TL satış fiyatından el değiştirdi. Peki, 8 Kasım 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar? İşte 8 Kasım 2022 Salı günü güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI CANLI VE ANLIIK TAKİP! 8 Kasım 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. 8 Kasım gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Güncel fiyatlar vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Peki, 8 Kasım 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 8 Kasım 2022 Salı gününün güncel altın fiyatları...

8 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

13394464-728xauto

8 Kasım Salı günü altın fiyatları aşağı ve kırmızı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 995,15 TL üzerinden yapan gram altın 993,16 liradan alınıyor, 993,30 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.577,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.478,00 liradan alınıyor, 6.559,00 liradan satılıyor.

728xauto

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.299,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.239,00 liradan alınıyor, 3.290,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.650,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 8 Kasım itibariyle 1.625,00 liradan alınıyor, 1.645,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 6 Kasım günü 6.478,00 TL alış, 6.559,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP

Altın Fiyatları - Güncel Altın Fiyatları, Canlı Altın PiyasasıAltın Fiyatları - Güncel Altın Fiyatları, Canlı Altın Piyasası


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaş promosyonu yarışı bitmiyor: Üçüncü kez uzatıldı...Emekli maaş promosyonu yarışı bitmiyor: Üçüncü kez uzatıldı...
Emekli maaş promosyonu yarışı bitmiyor: Üçüncü kez uzatıldı...Emekli maaş promosyonu yarışı bitmiyor: Üçüncü kez uzatıldı...
EYT ve asgari ücret için AK Parti'den yeni açıklamaEYT ve asgari ücret için AK Parti'den yeni açıklama
Anahtar Kelimeler:
yarım altın tam altın Altın altın fiyatları son dakika

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Türkiye'nin gözü Kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 3.2 milyar hesaplara yatıyor

Son dakika: Türkiye'nin gözü Kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 3.2 milyar hesaplara yatıyor

'Koop bakkal' dönemi başlıyor! Artık mahalle bakkalarında da satılabilecek: Marketler bir rafını hazırladı bile: Piyasa için olumlu

'Koop bakkal' dönemi başlıyor! Artık mahalle bakkalarında da satılabilecek: Marketler bir rafını hazırladı bile: Piyasa için olumlu

Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...

Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...

Emekli maaş promosyonu yarışı bitmiyor: Üçüncü kez uzatıldı...

Emekli maaş promosyonu yarışı bitmiyor: Üçüncü kez uzatıldı...

Ekmeğe zam geliyor mu? Tarih ve fiyat verdi

Ekmeğe zam geliyor mu? Tarih ve fiyat verdi

10 bin TL bekleyenler heyecanlandı! 'İki dudağı arasında...'

10 bin TL bekleyenler heyecanlandı! 'İki dudağı arasında...'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bu faydasını daha önce duymadınız: Bir haftada yok ediyor

Bu faydasını daha önce duymadınız: Bir haftada yok ediyor

Tehlike her evde var: Kullanmadan önce bir kez daha düşünün!

Tehlike her evde var: Kullanmadan önce bir kez daha düşünün!

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Vajina Müzesi'nden olay paylaşım! ''Madem ki özgürüz...''

Vajina Müzesi'nden olay paylaşım! ''Madem ki özgürüz...''

6 metre yüksekten düşüp 1,5 metrelik demire saplandı!

6 metre yüksekten düşüp 1,5 metrelik demire saplandı!

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.