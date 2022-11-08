ALTIN FİYATLARI CANLI VE ANLIIK TAKİP! 8 Kasım 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. 8 Kasım gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Güncel fiyatlar vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Peki, 8 Kasım 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 8 Kasım 2022 Salı gününün güncel altın fiyatları...

8 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

8 Kasım Salı günü altın fiyatları aşağı ve kırmızı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 995,15 TL üzerinden yapan gram altın 993,16 liradan alınıyor, 993,30 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.577,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.478,00 liradan alınıyor, 6.559,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.299,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.239,00 liradan alınıyor, 3.290,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.650,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 8 Kasım itibariyle 1.625,00 liradan alınıyor, 1.645,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 6 Kasım günü 6.478,00 TL alış, 6.559,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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