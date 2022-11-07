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ALTIN FİYATLARI CANLI VE ANLIK TAKİP! 7 Kasım 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu?

07.11.2022 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri piyasaların açıldığı 7 Kasım 2022 Pazartesi günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Önceki kapanışını yüzde 0,23 artışla 18,6029 TL'den yapan dolar, bugün 18,5968 TL alış, 18,6092 TL satış fiyatın el değiştiriyor. Önceki kapanışını 18,5140 TL'den yapan euro ise 18,5006 TL alış, 18,5275 TL satış fiyatından işlem görüyor. Peki, gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 7 Kasım 2022 güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI CANLI VE ANLIK TAKİP! 7 Kasım 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, 7 Kasım 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 7 Kasım 2022 Pazartesi gününün altın fiyatları ile canlı ve anlık takip ekranı...

7 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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7 Kasım Pazartesi günü altın fiyatları aşağı ve kırmızı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.004,00 TL üzerinden yapan gram altın 1.000,98 liradan alınıyor, 1.001,13 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.464,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.504,00 liradan alınıyor, 6.594,00 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.244,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.252,00 liradan alınıyor, 3.309,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.621,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 7 Kasım itibariyle 1.633,00 liradan alınıyor, 1.656,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 7 Kasım günü 6.514,00 TL alış, 6.578,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP

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