ALTIN FİYATLARI CANLI VE ANLIK TAKİP! 7 Kasım 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, 7 Kasım 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 7 Kasım 2022 Pazartesi gününün altın fiyatları ile canlı ve anlık takip ekranı...
7 Kasım Pazartesi günü altın fiyatları aşağı ve kırmızı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 1.004,00 TL üzerinden yapan gram altın 1.000,98 liradan alınıyor, 1.001,13 TL'den satılıyor.
Önceki kapanışını 6.464,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.504,00 liradan alınıyor, 6.594,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 3.244,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.252,00 liradan alınıyor, 3.309,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.621,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 7 Kasım itibariyle 1.633,00 liradan alınıyor, 1.656,00 liradan satılıyor.
Tam altın 7 Kasım günü 6.514,00 TL alış, 6.578,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.