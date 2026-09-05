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Bugün çeyrek altın kaç TL? 05 Eylül Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

05 Eylül 2026 tarihinde altın fiyatları dikkat çeken seviyelerde işlem görmektedir. Ons altın 4.429,93 Dolar olurken, gram altın 6.898,041 TL alış fiyatı ile fiyatlanıyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 05 Eylül Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 05 Eylül 2026 tarihi itibarıyla büyük bir öneme sahiptir. Bu tarihte saat 10:00’da güncellenen fiyatlar önemlidir. Ons altın Dolar cinsinden 4.429,93 Dolar olarak kaydedilmiştir. Bu fiyat, piyasadaki dalgalanmaları yansıtmaktadır. Global ekonomik koşulların etkileri de göz ardı edilmemelidir.

Gram altın fiyatları alışta 6.898,041 TL, satışta ise 6.898,851 TL olarak belirlenmiştir. Türkiye’de gram altın önemli bir yatırım aracıdır. Düğün ve özel günlerde sıkça tercih edilmektedir. Bu durum, piyasa dinamiklerinde büyük bir yer edinmesini sağlamaktadır.

Çeyrek altın fiyatları alışta 11.036,87 TL, satışta 11.279,62 TL olarak listelenmiştir. Yarım altın için ise alış fiyatı 22.004,75 TL, satış fiyatı 22.559,24 TL’dir. Çeyrek ve yarım altın, geleneksel yatırımlar olarak kullanılmaktadır. Hediyelik olarak da sıkça tercih edilmektedir.

Cumhuriyet altınının alış fiyatı 45.276 TL, satış fiyatı 45.961 TL olarak belirlenmiştir. Gremse altının alış fiyatı 110.021 TL’dir. Satış fiyatı ise 111.616 TL olarak işlem görmektedir. Ata altının alış fiyatı 44.965 TL, satış fiyatı 45.589 TL’dir. Ziynet altını ise 44.147,46 TL alış ve 44.980,51 TL satış fiyatıyla dikkat çekmektedir.

Bilezik fiyatları da yatırımcılar için önemlidir. 14 ayar bilezik gramı alışta 3.736,83 TL, satışta 4.970,89 TL’dir. 18 ayar bilezik gramı ise alışta 4.699,64 TL, satışta 5.515 TL olarak işlem görmektedir. 22 ayar bilezik gramı, alışta 6.216,60 TL, satışta 6.445,59 TL seviyesinde bulunmaktadır. Bilezikler, takı olarak tercih eden yatırımcılar için değerli bir seçenektir.

Serbest 0.995 has altın fiyatları alışta 6.863,551 TL, satışta 6.864,357 TL olarak kaydedilmiştir. Bu fiyatlar, piyasanın durumunu göstermektedir. Yatırımcıların verileri düzenli olarak takip etmeleri önemlidir. Bu, piyasa koşullarına uyum sağlamalarına yardımcı olacaktır.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 05 Eylül Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.898,04
6.898,85
% -0.74
23:59
Ons Altın / TL
214.311,86
214.819,47
% -0.74
23:59
Ons Altın / USD
4.429,67
4.430,19
% -0.96
23:59
Çeyrek Altın
11.036,87
11.279,62
% -0.74
23:59
Yarım Altın
22.004,75
22.559,24
% -0.74
23:59
Ziynet Altın
44.147,46
44.980,51
% -0.74
23:59
Cumhuriyet Altını
45.276,00
45.961,00
% -1.43
16:36
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Altın güncel altın fiyatları
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