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Altın fiyatları için kritik gün! Gözler ABD'den gelecek veride

14.09.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın yatırımcıları, geçen hafta açıklanan ABD üretici enflasyonunun beklentileri aşmasından sonra bugün açıklanacak ve varlık alımı azaltımıyla ilgili ipucu verebilecek tüketici enflasyon verisine odaklandı. Altın, ABD’de üretici enflasyonunun beklenenden hızlı bir artış kaydetmesi sonrasında Fed’in varlık alımı azaltımına daha erken başlayabileceğine dair beklentilerle yatay bir seyir izliyor. Gram altın ise Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki sakin seyirle 485 TL civarında bulunuyor.

ABD'de açıklanacak olan TÜFE verisi altın fiyatları üzerinde etkili oluyor. Fed'in faiz artırma ihtimali ve varlık alımlarını azaltmaya başlaması beklentisi ile birlikte dar banda sıkışan altın bu sefer de TÜFE verisi nedeniyle gergin bir haftaya başladı.

ONS ALTIN FİYATI

Geçen hafta 50 günlük hareketli ortalamasının altına geriledikten sonra dar bir fiyat aralığında işlem gören ons altın, 4 haftanın ardından ilk defa haftayı kayıpla kapatmıştı. Tüketici enflasyon verisi öncesi endişelerle yatay seyreden ons altın, haftanın ikinci gününe 1.792 dolar civarında başladı.

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın, geçen hafta küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar/TL’deki yükselişten destek bularak 490 TL seviyesine kadar tırmanmıştı. Ons altının aksine geçen haftayı kazançla kapatan gram altın, salı günü 485 TL seviyesinde işlem görüyor.

"GRAM ALTINDAKİ YÜKSELİŞ KALICI OLMAZ"

Güne düşüşle başlayan gram altın 485 liradan işlem görüyor. Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ABD enflasyon verisinin beklenenden düşük gelebileceği ve bunun dolar kurunu yukarıya taşıyıp değerli metalleri baskı altında bırakabileceği tahmininde bulundu.

Deneyimli analist, gram altın fiyatının 480 TL seviyelerinde hareket etmeye devam edeceğini düşündüğü söyledi ve şöyle devam etti;

"Gram altın şu an 487 TL seviyelerinde. Gram altın fiyatının gün içerisinde 482-490 TL aralığında işlem görmesini bekliyorum. Bugün gram altın fiyatındaki yükselişin kalıcı olacağını düşünmüyorum. "

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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