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Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin!

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.05.2020 09:25 | Son Güncelleme

Nisan ayında son sekiz yılın en yüksek seviyesini görerek rekor kıran altın fiyatları ile ilgili önemli bir açıklama geldi. AA Finans Analisti İslam Memiş, Nisanda rekor seviyeye ulaşan altın fiyatı ile ilgili mayısta kademeli bir geri çekilmenin söz konusu olabileceğini belirtti.

Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin!

Yatırımcıların her zaman güvenli liman olarak gördüğü altın, dünya genelinde etkili olan koronavirüs salgınını sebebiyle Nisan ayında rekor seviyelere ulaştı. Yatırımcıların altın alımına yönelmesi ile birlikte, altının ons fiyatı geçen ay yaklaşık son 8 yılın en yükseği olan 1747 doları, gram altın ise tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 389,5 lirayı test etti.

Altının ons fiyatı nisanı yüzde 6,95 artışla 1687 dolardan, gram altın ise yüzde 13 değer kazancıyla Ağustos 2018'den bu yana en iyi aylık performansını sergileyerek 379,2 liradan tamamladı.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatları ile ilgili "Mayıs ayı için altının ons fiyatında geri çekilmeler, yatırımcılar tarafından alım fırsatı olarak değerlendirilebilir" dedi.

Yükselişlerin devam edebilmesi için 1720 ve 1748 dolar seviyelerinin yukarı yönlü kırılması gerektiğine dikkat çeken Memiş, "Mayısta altının gram fiyatında 340-390 lira aralığını takip edeceğiz. Altının gram fiyatında 370-360-350 ve 340 lira seviyelerinden kademeli alımlar gelebilir" ifadesini kullandı.

(AA)

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