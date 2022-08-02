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Altın fiyatları ne kadar oldu? 2 Ağustos güncel gram atın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları

02.08.2022 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusunun yanıtı, ülkemizde bulunan binlerce altın yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Yaz mevsimlerinde düğünlerinde artması sebebiyle gram ve çeyrek altın fiyatları herkes tarafından araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Ağustos güncel gram atın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları.

Altın fiyatları ne kadar oldu? 2 Ağustos güncel gram atın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları

Altın fiyatlarında yükseliş ivmesi sürmeye devam ediyor. Gram, çeyrek ve ons altın fiyatları günden güne yükselişine devam ederken binlerce yatırımcı ise gram ve çeyrek altının alış satış fiyatını sorguluyor. Yaz aylarında düğünlerin sık yapılması nedeniyle sevdiklerine altın takmak isteyen birçok kişi gram ve çeyrek altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Ağustos güncel gram atın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları.

ALTIN FİYATLARI 2 AĞUSTOS

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki gün kapanışını yüzde 0,10'luk yükselişle 1.019,76 seviyelerinde gerçekleştiren gram altının 2 Ağustos tarihli güncel alış fiyatı 1.020,60, satış fiyatı ise 1.020,82 seviyelerinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Önceki gün kapanışını yüzde 0,19'luk yükselişle 1.615,00 TL seviyelerinde kapatan çeyrek altının güncel alış fiyatı 1.600,00, satış fiyatı ise 1.618,00 TL seviyelerinde bulunuyor.

ONS ALTIN NE KADAR?

Önceki gün kapanışını yüzde 0,11'lik yükselişle 1.772,40 dolar seviyelerinde yapan ons altının 2 Ağustos tarihli güncel alış fiyatı 1.773,76, satış fiyatı ise 1.774,29 dolar seviyelerinde gerçekleşiyor.

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