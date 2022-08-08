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Altın fiyatları ne kadar oldu? 8 Ağustos güncel gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları

08.08.2022 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı, yeni haftanın başlamasıyla birlikte binlerce altın yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Dolar fiyatlarındaki yükselişle paralel olarak ilerleyen altının yükseliş ivmesi sürmeye devam ediyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? 8 Ağustos güncel gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları.

Altın fiyatları ne kadar oldu? 8 Ağustos güncel gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları

Altın fiyatları, sabahın erken saatlerinden itibaren altın yatırımı yapan binlerce vatandaş tarafından sorgulanıyor. Yaz aylarının düğün mevsimi olması nedeniyle en çok tercih edilen gram ve çeyrek altın oluyor. 8 Ağustos tarihli altın fiyatları ise piyasaların açılmasıyla birlikte merak ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? 8 Ağustos güncel gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 1.022,97 TL seviyelerinde gerçekleştiren gram altının güncel alış fiyatı ise 1.022,12, satışı fiyatı ise 1.022,31 TL seviyelerinde yer alıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.708,00 TL seviyelerinde yapan çeyrek altın 8 Ağustos tarihli güncel alış fiyatı 1.672,00, satış fiyatı ise 1.696,00 TL seviyelerinde bulunuyor.

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın fiyatları da yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Önceki kapanışını 1.775,51 dolar seviyelerinde gerçekleştiren ons altının güncel alış fiyatı 1.771,25, satış fiyatı ise 1.772,01 dolar seviyelerinde yer alıyor.

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