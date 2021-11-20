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Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 20 Kasım Cumartesi gram, çeyrek, yarım altın fiyatları…

20.11.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Kasım 2021 Cumartesi piyasaların kapalı olduğu gün, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları, yine de ilgiyle takip ediliyor. Son dönemlerde döviz kurlarıyla paralel yükselişini sürdüren altın fiyatları, yatırımcıların yine ilgi odağı oldu.

Altının yükselmesiyle birlikte, gram, çeyrek, cumhuriyet ve yarım altın gibi altın türevlerinde de hareketlilik görüldü. Son dönemlerde altın fiyatları, tarihî seviyelere ulaştı. İşte 20 Kasım 2021 Cumartesi günü altın fiyatları…

GRAM ALTIN FİYATI

652,87 Türk lirası

672,03 Türk lirası

ÇEYREK ALTIN FİYATI

1.068,99 Türk lirası

1.092,59 Türk lirası

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

4.275,96 Türk lirası

4.356,98 Türk lirası

YARIM ALTIN FİYATI

2.131,30 Türk lirası

2.185,17 Türk lirası

ZİYNET ALTINI FİYATI

4.275,96 Türk lirası

4.356,98 Türk lirası

ATA ALTIN FİYATI

4.364,80 Türk lirası

4.476,17 Türk lirası

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

360,60 Türk lirası

429,36 Türk lirası

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

668,12 Türk lirası

668,25 Türk lirası

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.845,33 Türk lirası

1.846,14 Türk lirası

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

590,84 Türk lirası

613,69 Türk lirası


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Anahtar Kelimeler:
gram altın
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