Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 20 Kasım Cumartesi gram, çeyrek, yarım altın fiyatları…

Altının yükselmesiyle birlikte, gram, çeyrek, cumhuriyet ve yarım altın gibi altın türevlerinde de hareketlilik görüldü. Son dönemlerde altın fiyatları, tarihî seviyelere ulaştı. İşte 20 Kasım 2021 Cumartesi günü altın fiyatları…
652,87 Türk lirası
672,03 Türk lirası
1.068,99 Türk lirası
1.092,59 Türk lirası
4.275,96 Türk lirası
4.356,98 Türk lirası
2.131,30 Türk lirası
2.185,17 Türk lirası
4.275,96 Türk lirası
4.356,98 Türk lirası
4.364,80 Türk lirası
4.476,17 Türk lirası
360,60 Türk lirası
429,36 Türk lirası
668,12 Türk lirası
668,25 Türk lirası
1.845,33 Türk lirası
1.846,14 Türk lirası
590,84 Türk lirası
613,69 Türk lirası
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