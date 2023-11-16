Altın fiyatları ne kadar? Uzman isim, altın borcu olanlar ile düğün yapacakları uyardı: "Bir fırsat konumunda!"

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu ve açıklamasında 2024 yılı için tahminlerine yer verdi. Öte yandan güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte 16 Kasım 2023 Perşembe günü çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum...

UZMAN İSİMDEN KRİTİK UYARI

Değerlendirmelerine ons altın ile başlayan uzman isim, açıklamasında "Ons altın için teknik olarak aşağıda 1.908 dolar yukarıda 1.960 dolar band aralıklarını takip etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Memiş, "Ons altının tekrar 1.900 dolar seviyesinin altına sarkma ihtimali zayıf!" diyerek bugünkü ekonomik koşulların bunu gösterdiğini, sarkarsa da orta ve uzun vadeli yatırımcılara iyi alım fırsatları sunabileceğini belirtti.

2024 İÇİN ÇARPICI YORUM: "ALTINI POZİTİF YÖNDE DESTEKLEYECEK"

Uzman isim, 2024 yılı ons altın beklentisini ise şu sözlerle duyurdu:

"Beklentim 2.350 dolar seviyesi. Bu beklentilerimi de şu nedenlere bağlıyorum; özellikle merkez bankalarının faiz artırımlarında yavaş yavaş sona gelmesi, jeopolitik risk algısının piyasalarda devam ediyor olması, şu anda 105 seviyelerinde olan dolar endeksinde beklediğim 100 seviyesinin altına geri sarkmalar yaşanması altını pozitif yönde destekleyeceğini tahmin ediyorum."

O KİŞİLER İÇİN FIRSAT!

Gram altın, ons altının geri çekilmesinden dolayı 1.841 TL seviyesine gerilediğini söyleyen uzman isim, "Burada 30 liralık bir geri çekilme normal. Ama 1.800-1.830 aralığı orta ve uzun vadeli yatırımcılar, düğün yapacak olanlar veya altın borcu olan yatırımcılar için bir fırsat konumunda." ifadelerini kullandı.

"Gram altın için bu yıl ile alakalı kamuoyuna açıkladığım bir rakam vardı. O da 1.880 lira seviyesi. Zaten 2 haftadır 1.873 TL'yi gördük hemen hemen bu beklentimiz gerçekleşti. Yine hedef 1.880 TL devamında 1.900 TL seviyesinin üzerinden yılı tamamlayabiliriz diye tahmin ediyorum." diyen uzman isim sözlerine şöyle devam etti:

"Dolar, 28.50 Lira seviyesi üzerinde. Orta vadeli programa ve Merkez Bankası beklenti anketlerine baktığımızda doların güçleneceğine dair açıklamalar gelmeye devam ediyor. Benim kişisel beklentim de bu yönde. Hem doların yükselmesi hem ons altının yükselmesi beraber olacağından dolayı gram altın 1.900-2.000 TL bandında yılı tamamlayabilir diye tahmin ediyorum. Ancak 2024 yılında gram altında ilk etapta 2.500 Lira seviyesinin hedef olma ihtimalinin güçlü olduğunu söyleyebilirim."

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI (16 KASIM 2023)

Gram altın bugün 1.808,54 liradan alınıyor ve 1.809,00 liradan satılıyor.

Çeyrek altın 3.006,00 liradan alınıyor ve 3.047,00 liradan satılıyor.





