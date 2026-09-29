Altın fiyatları son 2 ayın en düşük seviyesini gördü! Sert kayıp

Yatırımcıların merakla beklediği altın fiyatları ne oldu? Düşüş devam ediyor mu? Çeyrek altın ve gram altında güncel fiyat ne kadar oldu? Yatırımcıların gözü, altın fiyatlarında düşüşün devam edip etmeyeceğine çevrildi. Peki, altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? İşte, 29 Eylül 2026 altın fiyatları alış-satış kuru hakkında merak edilenler…

Fed'in 3 yıl sonra faiz artışı kararına rağmen yükseliş ivmesini koruyan altın fiyatlarında rüzgar terse döndü. Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde düşüşünü sürdürdü. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 29 Eylül 2026 Salı Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatında son durum…

DÜŞÜŞÜN SEBEBİ NE?

Küresel piyasalarda satışların hızlanmasıyla ons altın 4 bin 191 dolara kadar geriledi. Böylece ons fiyatı 5 Ağustos’tan bu yana görülen en düşük seviyeyi test etti.

Altındaki düşüşün sebebi merak ediliyor. ABD tahvil getirilerindeki yükseliş etkili oluyor. 10 yıllık tahvil faizinin artması, faiz getirisi bulunmayan altına olan ilgiyi azaltıyor.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş de enflasyon beklentilerini artırıyor. Bu durum, Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisiyle altın üzerinde baskı oluşturuyor.



DÜŞECEK Mİ? YÜKSELECEK Mİ?

Altının kısa vadeli yönünde bu hafta açıklanacak ABD verileri belirleyici olacak. ADP istihdam verisi ve tarım dışı istihdam rakamları yakından takip edilecek.

Güçlü ekonomik veriler faizlerin yüksek kalacağı beklentisini artırırsa altındaki baskı sürebilir. Faiz beklentilerinin gevşemesi ve tahvil getirilerinin düşmesi ise fiyatları destekleyebilir.

Sabahın ilk saatlerinde yüzde 2,07 değer kaybeden gram altın 6 bin 600 lira seviyelerine indi. Satışların devam etmesiyle kayıp daha da arttı.



GRAM ALTIN 6 BİN 572 LİRAYA GERİLEDİ

Gram altın, güne değer kaybıyla başlamasının ardından 6 bin 572 liradan işlem görüyor.

Cuma günü gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 artışla 6 bin 745 liradan tamamlamıştı.

İŞTE FİYATLAR...

GRAM ALTIN

6.515,96

6.516,77

ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

4.134,44

4.135,17

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

10.426,72

10.656,10

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

41.697,98

42.485,88

YARIM ALTIN FİYATI

20.783,94

21.308,21

TAM ALTIN FİYATI

43.206,00

43.719,00

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de eylül Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti.