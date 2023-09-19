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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 19 Eylül 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

19.09.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası Ağustos ayında politika faizini yüzde 17,5 seviyesinden yüzde 25 seviyesine çıkarmıştı. Merkez Bankası faiz kararı 21 Eylül Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak. Geri sayım sürerken altın fiyatları arama motorlarında araştırılmaya devam ediliyor. İşte 19 Eylül 2023 Salı günü tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 19 Eylül 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 21 Eylül tarihinde açıklanacak olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı nedeniyle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan dolar/TL kuru alış fiyatı 27.0002 liradan, satış fiyatı ise 27.0063 liradan işlem görüyor. Bir önceki kapanışını 28.8800 TL'den yapan euro şu anda 28.8574 TL alış ve 28.9027 satış fiyatına sahip. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları arama motorlartında sorgulanıyor. İşte güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (19 EYLÜL 2023)

Altın fiyatları, 19 Eylül 2023 Salı günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.679,51 TL üzerinden yapan gram altın 1.677,90 liradan alınıyor, 1.678,15 liradan satılıyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.214,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.090,00 liradan alınıyor, 11.204,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.630.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.562,00 liradan alınıyor, 5.625,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.815,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 19 Eylül itibarıyla 2.772,00 liradan alınıyor, 2.813,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 19 Eylül günü 10.900.88 alış, 11.112.92 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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