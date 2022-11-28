FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 28 Kasım 2022 tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? Dikkat fiyatlar cep yakıyor!

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 28 Kasım 2022 tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? Dikkat fiyatlar cep yakıyor!

28.11.2022 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ilk işlem gününde hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Altın 28 Kasım 2022 Pazartesi gününe düşüşle başladı. Birçok kişi güncel rakamları öğrenmek için internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, 28 Kasım 2022 tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? İşte 28 Kasım 2022 Pazartesi günü güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 28 Kasım 2022 tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? Dikkat fiyatlar cep yakıyor!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Öte yandan önceki kapanışını 18,6263 TL'den yapan dolar, 186221 Tl alış, 18,6307 TL satış fiyatından işlem görüyor. Euro ise bugün 19,2683 TL alış, 19.3043 TL satış fiyatından el değiştirdi. Peki,bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? 28 Kasım 2022 Pazartesi günü güncel altın fiyatları ve detaylar haberimizde...

28 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

13394464-728xauto

28 Kasım Pazartesi günü altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.051,84 TL'den yapan gram altın bugün 1.048,01 TL alış, 1.048,22 TL'den işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.928.00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.804,00 liradan alınıyor, 6.900,00 liradan satılıyor.

728xauto

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3,475,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.405,00 liradan alınıyor, 3.465,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.737,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 28 Kasım itibariyle 1.691,00 liradan alınıyor, 1.730,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 28 Kasım günü 6.809,00 TL alış, 6.905,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP

Altın Fiyatları - Güncel Altın Fiyatları, Canlı Altın PiyasasıAltın Fiyatları - Güncel Altın Fiyatları, Canlı Altın Piyasası

GRAM ALTIN CEP YAKIYOR!

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Geçtiğimiz günlerde 3 ayın rekorunu kıran altın fiyatları düşüşe geçse de Gram altın fiyatı cep yakıyor. Yatırımcılar ise bu durumdan memnun.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelen zam sonrası akın ettiler!Gelen zam sonrası akın ettiler!
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! EYT ile ilgili yeni gelişme: O düzenleme kesinleştiMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! EYT ile ilgili yeni gelişme: O düzenleme kesinleşti
Enflasyona göre asgari ücret rafa kalktı!Enflasyona göre asgari ücret rafa kalktı!
Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın yarım altın tam altın cumhuriyet altını altın fiyatları son dakika

En Çok Okunan Haberler

Özel sektör çalışanlarına 1000 TL'lik doğal gaz yardımı!

Özel sektör çalışanlarına 1000 TL'lik doğal gaz yardımı!

''Adama bıçağı sapladı!'' Gerginlik stadyum dışına sıçradı...

''Adama bıçağı sapladı!'' Gerginlik stadyum dışına sıçradı...

Zina sorusuna önce anlam veremedi! "Nereden baksan ele alınacak gibi değil pislik"

Zina sorusuna önce anlam veremedi! "Nereden baksan ele alınacak gibi değil pislik"

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

600 bin kişinin beklediği gün geldi!

600 bin kişinin beklediği gün geldi!

Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.