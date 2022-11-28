ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 28 Kasım 2022 tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? Dikkat fiyatlar cep yakıyor!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Öte yandan önceki kapanışını 18,6263 TL'den yapan dolar, 186221 Tl alış, 18,6307 TL satış fiyatından işlem görüyor. Euro ise bugün 19,2683 TL alış, 19.3043 TL satış fiyatından el değiştirdi. Peki,bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? 28 Kasım 2022 Pazartesi günü güncel altın fiyatları ve detaylar haberimizde...

28 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

28 Kasım Pazartesi günü altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.051,84 TL'den yapan gram altın bugün 1.048,01 TL alış, 1.048,22 TL'den işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.928.00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.804,00 liradan alınıyor, 6.900,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3,475,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.405,00 liradan alınıyor, 3.465,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.737,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 28 Kasım itibariyle 1.691,00 liradan alınıyor, 1.730,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 28 Kasım günü 6.809,00 TL alış, 6.905,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP

GRAM ALTIN CEP YAKIYOR!

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Geçtiğimiz günlerde 3 ayın rekorunu kıran altın fiyatları düşüşe geçse de Gram altın fiyatı cep yakıyor. Yatırımcılar ise bu durumdan memnun.

