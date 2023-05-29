ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 29 Mayıs 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın alış satış fiyatı ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ilk işlem gününde hem vatandaşlar hem e yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi 29 Mayıs Pazartesi gününün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatlarını internette sorguluyor. İşte 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü altın fiyatlarında son durum...
Altın fiyatları, 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışı 1.249,93 TL'den yapan gram altın bugün 1.250,72 TL alış, 1.251,42 satış fiyatından işlem görüyor.
Önceki kapanışını 9.165,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 8.631,00 liradan alınıyor, 9.296,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 4.582.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.308,00 liradan alınıyor, 4.662,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 2.291,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 29 Mayıs itibariyle 2.160,00 liradan alınıyor, 2.324,00 liradan satılıyor.
Tam altın 29 Mayıs günü 8.884.77 TL alış, 9,079,61 TL satış fiyatından el değiştiriyor.