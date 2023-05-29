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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 29 Mayıs 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

29.05.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan son kapanışını 20,0016 TL'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 19,9981 liradan, satış fiyatı ise 20,0052 liradan işlem görüyor. Peki, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 29 Mayıs 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın alış satış fiyatı ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ilk işlem gününde hem vatandaşlar hem e yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi 29 Mayıs Pazartesi gününün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatlarını internette sorguluyor. İşte 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (29 MAYIS 2023 PAZARTESİ)

Altın fiyatları, 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.249,93 TL'den yapan gram altın bugün 1.250,72 TL alış, 1.251,42 satış fiyatından işlem görüyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 9.165,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 8.631,00 liradan alınıyor, 9.296,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.582.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.308,00 liradan alınıyor, 4.662,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.291,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 29 Mayıs itibariyle 2.160,00 liradan alınıyor, 2.324,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 29 Mayıs günü 8.884.77 TL alış, 9,079,61 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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