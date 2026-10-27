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En düşük emekli maaşı için yeni tahmin: 'O rakama yaklaşacak'

Gelecek hafta ekim enflasyonunun açıklanmasıyla milyonların maaş zammı için 4 aylık fark ortaya çıkacak. 3 aylık oran şu anda yüzde 5,57 olurken Ocak 2027'de emekli zammı ve memur zammının ne kadar olacağına dair hesaplamalar da yapıldı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

En düşük emekli maaşı için yeni tahmin: 'O rakama yaklaşacak'
Hande Dağ

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla emekli ve memurun maaş zammı için hesaplar yapılmaya devam ediyor. Ocak 2027'de emekli zammı ve memur zammı merak edilirken en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı da araştırılıyor. Son olarak tahminler doğrultusunda yeni hesaplar yapıldı. Peki, en düşük emekli maaşı 30 bin TL olur mu? İşte detaylar...

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MAAŞ ZAMMINDA BEKLENTİLER

A Para yayınında konuşan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, tahminler çerçevesinde yaptığı değerlendirmesinde "Ciddi tahminler var. Hem OVP'de var hem bütçeye baktığınız zaman oradan tahminler geldi. Merkez Bankası'nın kendi beklentileri var ki önümüzdeki ay bir enflasyon raporu da açıklayacak. Orada biraz daha netleştirecek. Bunun yanında piyasa katılımcıları anketi yapıyor sık sık Merkez Bankası her ay, orada farklı sonuçlar çıkıyor. Yine Anadolu Ajansı'nın yaptığı anketler var. Finansal kurumlar Birliği'nin kendi çalışmaları var. Dolayısıyla buradan baktığımız zaman aslında %28 ile 30 aralığında bir enflasyon gelecek gibi görünüyor. Yani biz de zaten ilk hesaplamalarımızda %29-30 civarında demiştik" ifadelerini kullandı.

En düşük emekli maaşı için yeni tahmin: O rakama yaklaşacak 2

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Devamında Erdem "4 tane tahminimiz var. Bu dört tahmine göre hesaplamalar yaptık. Şimdi OVP diyor ki %28.4 olacak yıllık enflasyon. Bu durumda 6 aylık enflasyon ki SSK ve Bağ-Kur emeklisini yakından ilgilendiren bir oran; %9.4 çıkıyor. Memurun enflasyon farkı yani %7'nin üzerinde oluşan enflasyon 1.91 puan. Memur ve memur emeklisi artışı da %7'yi bulmuş oluyor OVP'nin tahmini tutarsa" dedi. Piyasa katılımcıları anketinin tahminine göre ise Erdem "Son yapılan ankete baktığın zaman %29.63 çıkıyor. Burada da 6 aylık enflasyon %10'u geçmiş oldu. Yine memur enflasyon farkı 2.88 puan. Memur ve memur emeklisi artışı da %8.02 oluyor" şeklinde konuştu. Diğer anketleri de sıralayan Erdem "Anadolu Ajansı'nın yaptığı ankete baktığın zaman %29.66 çıkıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisi açısından 6 aylık enflasyon %10.11. Memur enflasyon farkı 2.91, memur artışı da %8.05 oluyor ki yani Merkez Bankasıyla Anadolu Ajansı'nın yaptığı anketler çok yakın birbirine. Finansal Kurumlar Birliği genelde biraz daha diğer tahminlerden daha yukarıda tahminlerde bulunuyor. Onların da her ay böyle bir anket çalışmaları var. Orada da %30.06'lık bir enflasyon beklentisi var. Yine 6 aylık enflasyon 10.45. Memurun enflasyon farkı 3.22, memur artışı da %8.39 oluyor" ifadelerini kullandı.

En düşük emekli maaşı için yeni tahmin: O rakama yaklaşacak 3

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Beklentileri değerlendiren Erdem "Biz ne demiştik? %9-10 aralığında bir 6 aylık enflasyon, %7-8 aralığında da bir memur, memur emeklisi artışı tahminimiz var. Bu 4 tahmini de düşündüğün zaman öyle gözüküyor ki %9 ile 10 aralığında bir 6 aylık enflasyon gelecek. Bu da SSK Bağ-Kur emeklisinin %9 - 10 aralığında bir artış demek. Memur emeklisi için de %7-8 aralığında bir artış demek. Arada 2 puanlık bir fark da oluşuyor" dedi.

En düşük emekli maaşı için yeni tahmin: O rakama yaklaşacak 4

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Beklentilerin yansımasına dair ise Erdem "Bunların biraz ortalaması Merkez Bankası'nın yaptığı son anket oluyor. O da 29.63. Hani 28 ile 30 aralığında bir rakam olduğu için biraz onunla ilgili hesaplamalar yaptık. Söylediğimiz gibi 6 aylık enflasyon 10.08, Bağ-Kur SSK emekli artışı %10.08. Memura verilecek TÜFE farkı 2.88 puan, memur memur emekli zam oranı %8.02. SSK Bağ-Kur emeklisinin en az maaşı 25.926 lira oluyor. Zaten 23.552 TL şu anda. Dolayısıyla %10.08 arttırıyoruz. Ama burada da ben hani bu rakamın biraz daha yukarıya doğru yuvarlanarak yasal düzenlemeyle 30 bin TL'ye yaklaşacağını düşünüyorum. 26 bin lira civarında 26-27 bin bandında çıkıyor zaten. Memurun en az maaşı da 75.856 lira oluyor bu oranla birlikte. En düşük emekli memur maaşı da 34.055 lirayı buluyor Ocak ayında. Dediğim gibi bu en düşük maaşlar veya işte bu artış oranları arasındaki 2 puanlık fark; bunların hükümet eğer karar verirse bunlar yasal düzenlemeyle yapılan işler. Ocak ayının 3'ünde biz yeni enflasyonu öğrenmiş olacağız. Ondan sonra da hükümet bir karar alacak ve işte en az emekli maaşı, ne bileyim aradaki puan farkının kapatılması, refah payı gibi kararları verdikten sonra da Meclis'ten yasal düzenleme çıkmasını bekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
en düşük emekli maaşı
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