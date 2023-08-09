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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 9 Ağustos 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

09.08.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Düğün sezonu nedeniyle birçok kişi internette güncel fiyatları sorguluyor. Peki, bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 9 Ağustos 2023 Çarşamba günü altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 9 Ağustos 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan Dolar son kapanışını 27,0148 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.0115 liradan, satış fiyatı ise 27.0183 liradan işlem görüyor. Yüzde 0.35'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 29.6533 TL'den yapan euro şu anda 29.6432 TL alış ve 29.6635 TL satış fiyatına sahip. Altın fiyatları interenette araştırılıyor. İşte 9 Ağustos 2023 Çarşamba günü altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (9 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA)

Altın fiyatları, 9 Ağustos 2023 Çarşamba günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.670,05 TL üzerinden yapan gram altın 1.676,92 liradan alınıyor, 1.677,25 liradan satılıyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.267,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.184,00 liradan alınıyor, 11.300,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.660.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.697,00 liradan alınıyor, 5.676,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.830,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 9 Ağustos itibariyle 2.797,00 liradan alınıyor, 2.837,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 9 Ağustos günü 11.020.56 TL alış, 11.240,22 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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