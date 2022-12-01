ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! FED Başkanı Jerome Powell'ın konuşması sonrası 1 Aralık 2022 tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında son durum FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklaması sonrası araştırılıyor. Öte yandan önceki kapanışını 18,6343 TL'den yapan dolar, geçtiğimiz gün 18,6258 TL alış, 18,6430 TL satış fiyatından el değiştirdi. Peki, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte Altın fiyatlarında son durum...

1 ARALIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları, 1 Aralık 2022 Perşembe günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.60,23 TL'den yapan gram altın bugün 1.063,67 TL alış, 1.063,83 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.972.00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.886,00 liradan alınıyor, 6.968,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3,498,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.431,00 liradan alınıyor, 3.496,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.748,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 1 Aralık itibariyle 1.720,00 liradan alınıyor, 1.748,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 1 Aralık günü 6.829,00 TL alış, 6.906,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP

GRAM ALTINA ALTERNATİF OLACAK! İSLAM MEMİŞ'TEN ÇARPICI AÇIKLAMA

Fiziki olarak da teslim alınabilecek Altın Sertifikaları, Borsa İstanbul Pay Piyasası Emtia Pazarı’nda işlem görmeye başladı. Piyasa uzmanı ünlü isim İslam Memiş, bu yatırım aracının gram altına alternatif olduğunu ifade ederek, “Alım-satım makas aralığı yüzde 5. Bankalar gibi değil” uyarısında bulundu.

“Gram altının alternatifi geldi, hem kar üzerinden vergilendirme yok hem de kapınıza kadar getiriliyor” ifadelerini kullanan İslam Memiş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Darphane sadece madeni para basmıyor, sikke altınlar da basıyor. Cumhuriyet, çeyrek altını, reşat altını... Yakın tarihte farklı sikkeler basarak kaldığı yerden yoluna devam edecek. 'Bu nedir' diye soruyor insanlar, kafa karışıklığı var. Sertifikalar bildiğin sertifika. Bu sertifikalardan (5 ton altın karşılığı) 500 milyon adet piyasaya sürüldü”



