FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! FED faiz kararı sonrası 23 Mart 2023 tam, yarım, gram, çeyrek ALTIN FİYATLARI ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! FED faiz kararı sonrası 23 Mart 2023 tam, yarım, gram, çeyrek ALTIN FİYATLARI ne kadar, kaç TL?

23.03.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri FED faiz kararı açıklamasının ardından 23 Mart 2023 Perşembe günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Açıklma, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından yapıldı. FED faizi 25 baz puan daha artırarak yüzde 4,75-5,00 aralığına yükseltti. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar oldu? İşte Fed faiz kararı sonrası 23 Mart 2023 Perşembe gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! FED faiz kararı sonrası 23 Mart 2023 tam, yarım, gram, çeyrek ALTIN FİYATLARI ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri FED faiz kararı açıklaması sonrası 23 Mart 2023 Perşembe günü merak edildi. Dolar 19,0383 TL alış, 19,0482 TL satış fiyatından işlem görüyor. Euro ise 20,7573 TL alış, 20,7697 TL satış fiyatından el değiştiriyor. tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları arama motorlarında vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte FED faiz kararı sonrası 23 Mart 2023 altın fiyatlarında son durum...

altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (23 MART 2023 PERŞEMBE)

Altın fiyatları, 23 Mart 2023 Perşembe günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.205,55 TL'den yapan gram altın bugün 1.209,49 TL alış, 1.209.69 TL satış fiyatından işlem görüyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 8.053,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.988,00 liradan alınıyor, 8.074,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.042.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.006,00 liradan alınıyor, 4.053,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.021,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 23 Mart itibariyle 2.003,00 liradan alınıyor, 2.027,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 23 Mart günü 7.991,00 TL alış, 8,077,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

2007'DEN BU YANA KAYDEDİLEN EN YÜKSEK ARALIK

Fed, politika faizini 25 baz puan artırarak, yüzde 4,75-5.00 aralığına yükseltti.

Son artışla birlikte Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED), politika faizini 2007'den bu yana kaydedilen en yüksek aralığa çıkardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesine zam!En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesine zam!
İşçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı İşçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı
Sıfır ve ikinci el otomobilde dikkat çeken rakamlarSıfır ve ikinci el otomobilde dikkat çeken rakamlar
Anahtar Kelimeler:
yarım altın tam altın altın fiyatları FED faiz kararı çeyrak altın cumhuriyet altın

En Çok Okunan Haberler

Okan Buruk'tan sürpriz talep! 'Hayalim G.Saray' demişti, Muslera sonrası kale ona emanet

Okan Buruk'tan sürpriz talep! 'Hayalim G.Saray' demişti, Muslera sonrası kale ona emanet

En düşük emekli maaşlarına zam! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' diyerek duyurdu

En düşük emekli maaşlarına zam! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' diyerek duyurdu

Erdoğan'dan Altılı Masa sözleri! 'Herkes birbirine çalım atıyor'

Erdoğan'dan Altılı Masa sözleri! 'Herkes birbirine çalım atıyor'

Altın fiyatları Fed faiz kararı ile yükseldi

Altın fiyatları Fed faiz kararı ile yükseldi

Birer adetle sınırlı! Kıyma 140, kuşbaşı 150 lira...

Birer adetle sınırlı! Kıyma 140, kuşbaşı 150 lira...

Son dakika: Dünyanın merakla beklediği gelişme! Fed faiz kararını açıkladı

Son dakika: Dünyanın merakla beklediği gelişme! Fed faiz kararını açıkladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Depreme ameliyat sırasında yakalandı! O anları kaydetti

Depreme ameliyat sırasında yakalandı! O anları kaydetti

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Karısı büyük ikramiyeyi alıp kaçtı! Yetmedi başka bir adamla evlendi...

Karısı büyük ikramiyeyi alıp kaçtı! Yetmedi başka bir adamla evlendi...

Kısa taytını giyip ayna karşısına geçti! Zayıflığı gözlerden kaçmadı

Kısa taytını giyip ayna karşısına geçti! Zayıflığı gözlerden kaçmadı

Rahatlığına hayran kalacağınız Camper ayakkabıda 550 TL'nin üzerinde indirim!

Rahatlığına hayran kalacağınız Camper ayakkabıda 550 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.