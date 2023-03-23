ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! FED faiz kararı sonrası 23 Mart 2023 tam, yarım, gram, çeyrek ALTIN FİYATLARI ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri FED faiz kararı açıklaması sonrası 23 Mart 2023 Perşembe günü merak edildi. Dolar 19,0383 TL alış, 19,0482 TL satış fiyatından işlem görüyor. Euro ise 20,7573 TL alış, 20,7697 TL satış fiyatından el değiştiriyor. tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları arama motorlarında vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte FED faiz kararı sonrası 23 Mart 2023 altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (23 MART 2023 PERŞEMBE)

Altın fiyatları, 23 Mart 2023 Perşembe günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.205,55 TL'den yapan gram altın bugün 1.209,49 TL alış, 1.209.69 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 8.053,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.988,00 liradan alınıyor, 8.074,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.042.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.006,00 liradan alınıyor, 4.053,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.021,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 23 Mart itibariyle 2.003,00 liradan alınıyor, 2.027,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 23 Mart günü 7.991,00 TL alış, 8,077,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

2007'DEN BU YANA KAYDEDİLEN EN YÜKSEK ARALIK

Fed, politika faizini 25 baz puan artırarak, yüzde 4,75-5.00 aralığına yükseltti.

Son artışla birlikte Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED), politika faizini 2007'den bu yana kaydedilen en yüksek aralığa çıkardı.



