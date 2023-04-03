ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA haberleri 3 Nisan 2023: Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde arama motorlarında araştırılıyor. Dolar ve euronun ardından Sterlin son kapanışını 23.7800 TL'den yaptı. İngiliz Sterlini/TL kuru alış fiyatı 23.7599 liradan, satış fiyatı ise 23.8002 liradan işlem görüyor. tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 3 Nisan 2023 Pazartesi gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (3 NİSAN 2023 PAZARTESİ)

Altın fiyatları, 3 Nisan 2023 Pazartesi günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.220,72 TL'den yapan gram altın bugün 1.220,04 TL alış, 1.220.26 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 8.109,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 8.047,00 liradan alınıyor, 8.123,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.070.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.035,00 liradan alınıyor, 4.076,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.035,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 3 Nisan itibariyle 2.018,00 liradan alınıyor, 2.039,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 4 Nisan günü 7.953,00 TL alış, 8,039,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.



