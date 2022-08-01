ALTIN FİYATLARI SON DURUM! 1 Ağustos 2022 çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın kaç TL?

Altın fiyatları ile son dakika gelişmeleri 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü vatandaşlar ile yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Para Piyasaları Uzman İslam Memiş'in konuya ilişkin yaptığı açıklama sonrası güncel fiyatlar merak konusu oldu. Peki 1 Ağustos gram, ons, yarım altın ne kadar oldu, yükseliyor mu? Altın alış satış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...
Altın fiyatları 1 Ağustos pazartesi günü, yani haftanın birinci gününde kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 1.017,60'dan yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.014,95 lira satış fiyatı 1.015,15 liradan işlem görüyor.
Önceki kapanışını 6.660,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.676,00 TL satış fiyatı 6.688,00 TL üzerinden işlem görüyor.
Önceki kapanışını 3.341,00 TL'den yapan yarım altın, 3.286,00 TL alış 3.352,00 TL satış fiyatına sahip.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.670,00 TL seviyesinde yapmıştı. 1 Ağustos itibariyle 1.649,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.677,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Tam altın alış fiyatı:6.586,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 6.687,00 TL
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