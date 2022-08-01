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ALTIN FİYATLARI SON DURUM! 1 Ağustos 2022 çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın kaç TL?

01.08.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile son dakika gelişmeleri 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Ağustos ayının şans ayı olduğunu vurgulayıp gram altını bin lira seviyesinden almamaları yönünde vatandaşları uyardı. Bu açıklama sonrası çok sayıda kişi arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki 1 Ağustos gram, ons, yarım altın ne kadar oldu, yükseliyor mu? İşte 1 Ağustos Pazartesi altın alış satış fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DURUM! 1 Ağustos 2022 çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın kaç TL?

Altın fiyatları ile son dakika gelişmeleri 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü vatandaşlar ile yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Para Piyasaları Uzman İslam Memiş'in konuya ilişkin yaptığı açıklama sonrası güncel fiyatlar merak konusu oldu. Peki 1 Ağustos gram, ons, yarım altın ne kadar oldu, yükseliyor mu? Altın alış satış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

1 AĞUSTOS GRAM, ONS, YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları 1 Ağustos pazartesi günü, yani haftanın birinci gününde kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.017,60'dan yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.014,95 lira satış fiyatı 1.015,15 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.660,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.676,00 TL satış fiyatı 6.688,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.341,00 TL'den yapan yarım altın, 3.286,00 TL alış 3.352,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.670,00 TL seviyesinde yapmıştı. 1 Ağustos itibariyle 1.649,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.677,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı:6.586,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.687,00 TL

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