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ALTIN FİYATLARI SON DURUM! 10 Ağustos tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel altın fiyatları!

10.08.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 10 Ağustos Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde de yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi arama motorlarında 10 Ağustos tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ile ilgili sorgulama yapıyor. Peki 10 Ağustos tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 10 Ağustos 2022 Çarşamba gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DURUM! 10 Ağustos tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel altın fiyatları!

Altın fiyatlarında son durum çok sayıda vatandaş tarafından merak konusu oldu. Yaz aylarının düğün mevsimi olması nedeniyle en çok tercih edilen gram ve çeyrek altın oluyor. Peki 10 Ağustos tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 10 Ağustos 2022 Çarşamba gününün güncel altın fiyatları ve detaylar haberimizde...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatları 10 Ağustos Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.33,61'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.030,33 lira satış fiyatı 1.30,56 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.818,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.713,00 TL satış fiyatı 6.796,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.421.00 TL'den yapan yarım altın, 3.356,00 TL alış 3.407,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.710,00 TL seviyesinde yapmıştı. 10 Ağustos itibariyle 1.684,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.707,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.724,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.825,00 TL

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gram altın çeyrek altın yarım altın tam altın
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