ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİLİK! 23 Kasım 2022 tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları ile değerlendirmelerde bulunan altın ve para piyasaları Uzmanı İslam Memiş “Teknik olarak takip ettiğimiz seviye 1730-1780 dolar aralığı” ifadesini kullanıp değerlendirmelerde bulunmuştu. İşte 23 Kasım 2022 Çarşamba gününün güncel altın fiyatları...

23 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

23 Kasım Çarşamba günü altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1,04138 TL'den yapan gram altın bugün 1.038,00 TL alış, 1.038,19 TL'den işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.881.00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.765,00 liradan alınıyor, 6.860,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.452,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.378,00 liradan alınıyor, 3.443,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.726,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 23 Kasım itibariyle 1.684,00 liradan alınıyor, 1.720,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 23 Kasım günü 6.785,00 TL alış, 6.880,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP

ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI İSLAM MEMİŞ'TEN ÇARPICI YORUM

Altın fiyatları ile değerlendirmelerde bulunan altın ve para piyasaları Uzmanı İslam Memiş açıklamasında “Teknik olarak takip ettiğimiz seviye 1730-1780 dolar aralığı” ifadesini kullanıp konuşmasını şöyle sürdürdü:

“1730 aşağı kırılmadıkça problem yok, 1780 de yukarı yönlü kırılmadıkça yükseliş başladı diyemiyoruz. 1780'i direnç takip edip yeni zirveleri konuşuyor olacağız”

Gram altın hakkında yorum yapan Memiş, şu ifadeleri kullandı:

“Gram altın TL ekranlarda 1051 seviyesinde. 1050-1070 aralığında geziniyor. Kritik direnç 1090 lira. 1060 lira seviyesi kırıldı, orada takıldı. Bir sonraki ataklarda 1090 seviyesini göreceğiz. Ondan sonra 1100'lü rakamları rahat rahat konuşmaya başlayacağız”

