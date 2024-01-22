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Altın fiyatlarında kader günü! Uzmanlar ‘şüpheleniyorum’ diyerek açıkladılar

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
22.01.2024 10:28 | Son Güncelleme:
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Başta gram altın olmak üzere, ons altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. Yeni haftanın ilk gününde bir miktar geri çekilen altın fiyatları için uzmanlardan uyarı geldi. ABD Merkez Bankası Fed’in faiz kararına dikkat çektiler. İşte 22 Ocak 2024 Kapalıçarşı verileri ile güncel, anlık, canlı altın fiyatları grafiği…

Altın fiyatlarında kader günü! Uzmanlar ‘şüpheleniyorum’ diyerek açıkladılar

Altın fiyatları yön belirlemek için ABD ekonomisine ilişkin yeni verileri beklerken haftanın ilk gününde bir miktar geriledi. Ons altın 22 Ocak 2024 Pazartesi günü 2021 dolarda kırmızı bölgede yer alıyor. Yurt içinde gram altın fiyatı ise 2019 liradan alıcı ile buluşuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3.481 TL, Cumhuriyet altını 14.219 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı da 2019 liradan satışa sunuluyor.

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ALTIN FİYATLARINDA CUMA GÜNÜNE DİKKAT!

ABD Merkez Bankası Fed'in Cuma günü açıklayacağı çekirdek PCE verisi piyasanın yön belirlemesine en büyük yardımcı olacak. Gelecek hafta FOMC'den çıkacak karar ve Fed Başkanı Powell'ın vereceği mesajlar da altının kaderini belirleyecek. Yatırımcılar Çarşamba günü açıklanacak ABD öncü PMI raporunu, Perşembe günü açıklanacak dördüncü çeyrek öncü GSYH tahminlerini de takip edeceklek.

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City Index analisti Matt Simpson, "PCE enflasyonu manşet TÜFE raporundan daha yüksek çıkarsa, USD ayılarının doları güçlendirmek ve altının yukarı yönlü potansiyelini sınırlamak için korumaya devam edeceğinden şüpheleniyorum. Bu arada, PMI'daki bir yükseliş, Fed'in daha az kesinti yapmasına yönelik durumu güçlendirecek ve beklentileri daha da geriye itecektir" dedi.

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